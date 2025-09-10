Botafogo-PB mira dirigentes próximos do acesso após ‘fracasso’ na Série C

O Botafogo-PB tem três nomes em pauta para o cargo de executivo de futebol. O time paraibano sofreu na Série C e ficou mais próximo do rebaixamento do que da classificação para a segunda fase.

Rodrigo Pastana, Pedro Costa e Ítalo Rodrigues estão na lista da SAF do clube. Um deles deve substituir Felipe Albuquerque, desligado na sexta-feira (5).

O dirigente com conversas mais avançadas é Rodrigo Pastana, que negocia diretamente com Fillipe Félix, investidor do Belo, desde o começo da semana. Desempregado, o diretor foi demitido do Guarani em abril e acumula acessos na carreira.

Pastana conseguiu subir o Figueirense, o Paraná e o Coritiba à Série A em 2013, 2017 e 2019, respectivamente, como executivo de futebol. Ele também participou das gestões do Criciúma no acesso em 2012 (Série B) e do Grêmio Barueri nos acessos em 2007 (Série C) e 2008 (Série B), em outras funções. Mais recentemente, além do Bugre, passou por Cruzeiro, Vitória e São-Carlense. Na carreira, ainda tem um passado marcado por atritos com dirigentes e jogadores.

Pedro Costa (à esq) ao lado do presidente Samir Xauad, da CBF. Foto: Joilson Marconne/CBF

Já Pedro Costa está no Brusque, sexto colocado da primeira fase da Série C, e também conversou com a diretoria do Botafogo-PB. O Quadricolor perdeu por 1 a 0 para o Náutico na primeira rodada da segunda fase no grupo B - Ponte Preta e Guarani também estão na disputa pelas duas vagas que garante acesso à Segunda Divisão. No grupo A, os postulantes são Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. Ainda restam cinco jogos para cada.

O executivo do time catarinense acumula passagens por Coritiba, Athletico e Cruzeiro como supervisor de futebol. Depois, ele passou a ser gerente das categorias de base do Vila Nova em 2024 e assumiu o profissional do Brusque neste ano.

Por fim, Ítalo Rodrigues é o caso mais difícil por estar no Criciúma, que briga pelo acesso à Série A após um início irregular. O Tigre tem apenas uma derrota nos últimos 11 jogos, disparou na Série B e ocupa a terceira colocação, com 42 pontos, cinco a mais que o Remo, primeiro time fora do G-4.

O executivo substituiu Juliano Camargo em março deste ano e tem contrato até o fim de 2026. No currículo, foi campeão da Série C pelo Náutico em 2019 e da Série B pelo Vitória em 2023, além de passagens por Paysandu e CSA.

Ítalo Rodrigues foi campeão da Série B pelo Vitória. Foto: Pietro Carpi/Vitória

Botafogo-PB na Série C

O Botafogo-PB terminou a Série C na 13ª colocação, com 23 pontos, um ponto acima do CSA, que caiu para a Série D. O Belo ficou a quatro pontos do Floresta, último time do G-8.

Nesta semana, a SAF desligou 14 jogadores e busca uma reformulação. O técnico Evaristo Piza, que salvou o clube do rebaixamento, também foi demitido. No ano que vem, o Botafogo-PB disputará a Terceirona pela 23ª vez, sendo 13 consecutivas.