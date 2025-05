Ancelotti fala em tom de despedida do Real Madrid, mas não joga a toalha na La Liga

Com o fim de sua penúltima partida no Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti falou em tom de despedida do Real Madrid após vitória sobre o Mallorca. O italiano abriu o jogo sobre as sensações com a proximidade do fim de sua passagem.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não foi diferente. Todas as vezes que sento no banco do Bernabéu é algo especial. Creio que no dia que for embora do Real Madrid, vou com tranquilidade e serenidade de que fiz tudo o que poderia ter feito. Estive bem e o futebol não se acaba. Minhas equipes sempre tentarão vencer até o último segundo.

continua após a publicidade

Com a vitória sobre o Mallorca, Ancelotti mantém o Real Madrid vivo na briga pela La Liga, enquanto o Barcelona não entra em campo para encarar o Espanyol. O comandante não jogou a toalha, embora saiba da dificuldade em vencer o Campeonato Espanhol.

- A equipe não abaixou os braços apesar das dificuldades. Fomos capazes de superar as baixas, que são muitas e de jogadores muito importantes. Nunca vi um time finalizar 40 vezes, como fizemos hoje. Queremos vencer nossa próxima partida e ver o que acontece. Obviamente, eles (Barcelona) terão que jogar e tudo pode acontecer no futebol.

continua após a publicidade

No domingo (18), o Real Madrid volta a campo e visita o Sevilla, às 14h (de Brasília), pela 37ª rodada da La Liga. A equipe tem a chance de garantir a vice-liderança de forma matemática em caso de uma vitória fora de casa.