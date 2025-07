Escalação do São Paulo: Crespo muda ataque para enfrentar o Fluminense

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Fluminense neste domingo, dia 27 de julho, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 16h (de Brasília), no Morumbis. A principal mudança de Hernán Crespo foi no ataque.

continua após a publicidade

No lugar de André Silva, artilheiro do Tricolor Paulista na temporada, Ferreirinha assumiu o lugar. No mais, o sistema de Crespo foi mantido. Com três zagueiros, jogam Arboleda, Ferraresi e Alan Franco. No meio de campo, Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Enzo Díaz compõem a escalação. Ao lado de Dinenno, Luciano - um dos destaques desde a chegada do argentino. O camisa 10 participou de todos os gols do Tricolor desde quando Crespo assumiu o comando do time.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No banco, alguns nomes de Cotia chamam atenção. Entre eles, o volante Negrucci e o meia Rodriguinho. Quanto aos lesionados, nenhum retorna para enfrentar o Fluminense.

continua após a publicidade

O São Paulo defende uma invencibilidade de cinco anos sem perder para o Fluminense no Morumbis. A última derrota do Tricolor Paulista como mandante no confronto aconteceu em 2019. Desde então, foram três vitórias e dois empates contra o Fluminense.

Ainda no início de sua segunda passagem pelo Tricolor Paulista, o técnico Hernán Crespo tenta ampliar a sequência de vitórias do clube. Desde sua estreia, no dia 12 de julho, o São Paulo disputou quatro jogos. O argentino iniciou seu trabalho perdendo por 2 a 0 para o Flamengo, mas já acumula uma sequência de três jogos de invencibilidade, com um empate e duas vitórias.

continua após a publicidade

São Paulo está escalado para enfrentar o Fluminense (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo é formada por Rafael; Arboleda, Alan Franco, Ferraresi; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Ferreirinha e Luciano.

.