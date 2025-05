Cruzeiro lança camisa branca com referências ao hino do clube

O Cruzeiro lançou, nesta sexta-feira (30), o uniforme número dois para a temporada 2025. A camisa branca possui listras horizontais azuis e repete o escudo fechado, que voltou a ser usado este ano no uniforme principal. A nova camisa da Raposa deve estrear no jogo de domingo (1º), contra o Palmeiras, no Mineirão, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Nas imagens divulgadas pelo clube e pela Adidas, fornecedora de material esportivo, o volante Japa, o atacante Dinenno e o também atacante Ruan Índio, do time sub-20, apareceram como os modelos masculinos. Da equipe feminina, que lidera o Brasileirão, aparecem a lateral Isa Chagas e a atacante Gaby Soares.

Gaby Soares e Isa Chagas com a nova camisa branca do Cruzeiro (Foto: Divulgação)

O uniforme já está disponível nas lojas oficiais do Cruzeiro e no site oficial da fornecedora. A nova camisa pode ser encontrada nas versões torcedor masculina e feminina, com preço sugerido de R$ 399,99, além do modelo infantil, a partir de R$ 349,99.

continua após a publicidade

A nova camisa traz referências ao hino do Cruzeiro, composto por Jadir Ambrósio na década de 1960. As listras horizontais lembram ondas sonoras que remetem ao hino e, na parte superior traseira, abaixo da gola, há a inscrição “Tão Combatido, Jamais Vencido”, trecho emblemático que encerra o hino cruzeirense.

Além das listras horizontais na parte frontal, há três listras em diferentes tons de azul nos ombros. A marca da Adidas e da Betfair, patrocinadora máster do clube, estão estampadas na parte central da camisa.

continua após a publicidade

Vídeo de lançamento da nova camisa do Cruzeiro conta com participações ilustres

O filme de lançamento foi estrelado por personalidades da música brasileira, como Henrique Portugal, tecladista do Skank; Augusto Nogueira, guitarrista da banda Scarcéus; e o DJ WS da Igrejinha. Também participaram os irmãos dançarinos Johnathan e Jenniffer Gomes, que têm ganhado destaque nas redes sociais, além da violinista Larissa Gonçalves. Como participação especial, o filme contou com a presença de Carlos Alberto Ambrósio, filho de Jadir Ambrósio, em uma homenagem à herança artística e histórica de sua família com o clube.

O uniforme é complementado por calções e meias em azul, e foi desenvolvido com a tecnologia Aeroready, já presente nos principais lançamentos da Adidas. Com tecido antitranspirante, o modelo garante mais conforto tanto para os atletas em campo quanto para os torcedores nos estádios.