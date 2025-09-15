Athletico tem voo cancelado e freta avião para jogo contra a Chapecoense

O Athletico teve o voo cancelado e precisou fretar um avião para Chapecó (SC) nesta segunda-feira (15). O Furacão faz a "decisão" contra a Chapecoense na terça-feira (16), às 21h35 (de Brasília), na Arena Condá, pelo fechamento da 26ª rodada da Série B.

A delegação rubro-negra foi até o aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), mas precisou voltar para o CT do Caju por conta de um voo cancelado para o aeroporto de Congonhas. O clube tinha uma conexão na cidade paulista no meio da tarde, e a empresa aérea só tinha outra opção para o dia da partida.

Após a indefinição, a diretoria atleticana optou por fretar um avião para o início da noite. A chegada em Chapecó está prevista para 19h.

Vale lembrar que, em 2025, com a queda da Série A para a Série B, o Athletico parou de fretar avião e só o faz em casos especiais, como esse e em algumas partidas da Copa do Brasil. O Furacão tinha parado de usar voos comerciais em 2022.

A diferença do Athletico para a Chapecoense, que abre o G-4, é de cinco pontos. A equipe paranaense tem 36 pontos, enquanto o clube catarinense soma 41 pontos.

Athletico faz confronto direto contra a Chapecoense, na Arena Condá. Foto: José Tramontin/Athletico

Provável escalação do Athletico x Chapecoense

Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Élan Ricardo (Dudu), Patrick e Zapelli; Mendoza (Julimar), Leozinho e Viveros.

