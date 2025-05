Vegetti elogia início de Diniz e revela conversa: ‘Agora você vai fazer ainda mais gols’

O Vasco encerrou uma sequência de nove jogos sem vitória e derrotou o Fortaleza por 3 a 0, em São Januário, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados pelo atacante português Nuno Moreira e pelo artilheiro da equipe na temporada, o argentino Pablo Vegetti, que balançou as redes em duas oportunidades. Ao final da partida, o artilheiro vascaíno comemorou a vitória e elogiou o início de trabalho de Fernando Diniz.

- Muito feliz pela vitória! A gente precisava voltar a ganhar, voltar a ganhar confiança também. Acredito que a chegada do Fernando (Diniz) foi exatamente para isso, ele é muito importante para nós. Em pouco tempo mostrou que é um cara diferenciado e a gente tem que aproveitar isso. Ter um cara como ele, como treinador, a gente tem que aproveitar, o time todo vai melhorar. Tem que mudar a mentalidade do time, de todo mundo aqui no clube e ele chegou com essa energia. Estou muito feliz de conquistarmos essa vitória e agora é olhar daqui para cima. O Vasco não pode passar nove jogos sem vitória, como aconteceu, mas a partir de agora acho que seremos um Vasco diferente - destacou o argentino.

O Cruzmaltino segue com 100% de aproveitamento jogando em São Januário, neste Brasileirão. Nos dois últimos confrontos, contra Santos e Sport respectivamente, o Vasco venceu, mas acabou sofrendo um gol. Vegetti destacou a importância de vencer sem sofrer gols e revelou conversa com o elenco para melhorar essa postura.

- Além dos gols marcados, eu acho muito mais importante que não tomamos nenhum. Vínhamos tomando gol em todos os jogos e fica muito difícil de reagir quando toma um gol. A gente conversou e falou que todos precisam trabalhar para não tomar gol, o que é fundamental para nós - disse o capitão vascaíno.

Diante do Fortaleza, o camisa 99 chegou aos 7 gols neste Campeonato Brasileiro e assumiu a artilharia da competição. Questionado sobre as principais mudanças nesse início de trabalho de Fernando Diniz, Vegetti ressaltou a melhora de confiança da equipe. Além disso, o “pirata” destacou a conversa que teve com o novo treinador.

- Acho que mudou o jogo do time todo, melhorou a confiança. A gente tinha muito medo de perder a bola e acho que não vimos isso hoje. Todo mundo participou da posse de bola, da condução, quebrando linhas. Ele (Diniz) me falou que eu já fazia muito gol, mas que agora eu iria fazer ainda mais gols, e eu acredito no que ele fala. Não sei se está certo, mas estou muito feliz, além dos gols, pela vitória. Foi muito importante para a confiança de todo o grupo - finalizou Vegetti.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 10 pontos e assumiu a 10ª colocação na tabela de classificação. A próxima partida pelo Brasileirão, será o clássico contra o Fluminense, no próximo sábado (24), às 18h30, no Maracanã.

Vegetti comemora o gol contra o Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confronto decisivo pela Copa do Brasil

Antes do clássico, o Cruzmaltino tem outro duelo decisivo, no meio da semana. A equipe do técnico Fernando Diniz recebe o Operário-PR, na próxima terça-feira (20), às 19h, e precisa vencer para garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O primeiro encontro entre as equipes acabou empatado por 1 a 1, com isso, uma vitória simples garante o Gigante da Colina na próxima fase da competição.