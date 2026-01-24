Zubeldía fala pela primeira vez após angioplastia antes de Fluminense x Flamengo

O técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, falou publicamente pela primeira vez após passar por uma angioplastia com aplicação de stent. O treinador destacou a recuperação, a relação com o clube e a confiança na comissão técnica que comandou o Tricolor durante sua ausência.

continua após a publicidade

➡️ Alvo do Boca Juniors, Serna reafirma protagonismo no Fluminense

Zubeldía afirmou que o período afastado foi impactante, mas ressaltou que a previsão de retorno em curto prazo trouxe tranquilidade. O treinador também reforçou a confiança na estrutura do clube e no trabalho realizado durante o período em que esteve fora.

— Em pouco tempo de trabalho, em poucos meses, a dinâmica interna que temos aqui é muito boa, com muito afeto entre todos que trabalham no clube. Quando você se afasta disso, pesa. Mas eu sabia que em duas semanas poderia estar de volta, e mais saudável do que antes. Estou muito feliz. Nunca duvidei do meu corpo técnico. Existe uma comissão integrada com o estafe do clube, com liberdade para cada um expressar o melhor dentro de uma ideia e de uma organização. Quando estamos juntos e com muita comunicação, a ausência do treinador por uma ou duas semanas não deveria gerar problemas. Pelo contrário, outras capacidades aparecem — disse Zubeldía, que seguiu:

continua após a publicidade

— Aqui no Fluminense tem muita gente trabalhando. Posso citar o Marcão e o Cadu, treinadores institucionais, os preparadores físicos… é muita gente envolvida. O Maxi e todo o estafe fizeram um trabalho muito bom junto com os jogadores.

O argentino também comentou, em tom bem-humorado, sobre a dificuldade de assistir aos jogos fora do campo, algo comum em sua carreira.

— Eu bati um recorde aqui no Fluminense nos últimos anos, que não tem a ver com resultados em casa. O recorde é que não fui expulso em 16 partidas, não tive nenhuma expulsão. Digo isso porque já vivi muitos jogos expulso, seja por cartões amarelos ou vermelhos, e sofri muito assistindo às partidas, às vezes do vestiário, às vezes de casa. Eu sofro o dobro fora do campo. Prefiro estar ali, no gramado. Expliquei isso ao cardiologista, disse que preferia estar em campo. Mas ele me disse que tinha uma grande responsabilidade e que não poderia estar ali naquele momento, que teria que assistir do camarote ou de casa. Entre ver o jogo do camarote e ser expulso no camarote, prefiro ficar em casa, onde ninguém me vê. Se for para estar presente, quero estar em campo. Se não, prefiro estar em casa, porque acho que isso é o mais adequado para que a gente trabalhe com tranquilidade e siga fazendo o trabalho que vem sendo feito.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Zubeldía retoma comando do Fluminense contra o Grêmio

Liberado para retomar os treinamentos, Zubeldía ainda não estará à beira do campo no clássico contra o Flamengo, neste domingo (25), pelo Campeonato Carioca. O retorno oficial ao comando da equipe durante as partidas está previsto para a estreia no Campeonato Brasileiro, na quarta-feira (28), contra o Grêmio, no Maracanã.