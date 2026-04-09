Dieguinho retorna ao Ceará em vitória sobre o Fortaleza pela Copa do Nordeste

O Ceará venceu o Fortaleza por 2 a 0 pela Copa do Nordeste e conquistou o segundo triunfo consecutivo na temporada, resultado que mantém a equipe na briga por uma vaga na fase de classificação do Grupo C. A partida, disputada com um jogador a menos durante parte do confronto, marcou o retorno do volante Dieguinho, que voltou a atuar após mais de dois meses afastado por lesão.

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Retorno após lesão e participação no clássico

Dieguinho, camisa 20 do Ceará, entrou no segundo tempo e fez seus primeiros minutos desde o início da temporada, quando sofreu uma lesão que exigiu cirurgia. Mesmo após o período fora, o jogador participou da vitória no clássico e destacou o processo de recuperação e o apoio recebido durante o período de afastamento.

— Feliz e muito grato a Deus com essa volta. Uma lesão chata demais por se tratar de cirurgia, muito tempo fora, mas Deus sabe de todas as coisas. Sou grato, primeiro, a Deus, que me trouxe paz e tranquilidade nesse período, minha família, que sempre é quem estar ao meu lado em todo o tempo, minha base, aos profissionais do clube por todo o suporte e, em especial, o Dr. Igor, que foi quem fez a cirurgia, e aos fisioterapeutas Lucas, Pérez, Matheus e Pedrinho. Esses foram os caras que tiveram comigo a maior parte do tempo e sempre trabalhando com muita excelência e dedicação pra me fazer voltar o quanto antes. Foi uma vitória muito importante pra gente, em um clássico, com as circunstâncias que apareceram, com um jogador a menos, uma superação de todo o time. Todos estão de parabéns — afirmou.

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Dieguinho em ação pelo Ceará (Foto: Divulgação/Ceará)

Avaliação do momento e projeção

O volante também comentou sobre a condição física após o retorno e projetou a sequência da temporada, destacando a necessidade de evolução com o ritmo de jogo. Segundo ele, o foco da equipe agora está no Campeonato Brasileiro da Série B.

— Fiquei feliz com o meu desempenho, é claro que ainda não estou 100%, falta ritmo, falta caixa, mas isso a gente vai adquirindo com os jogos e é rápido. Estou preparado e espero poder somar com os meus companheiros para conquistar os objetivos do clube na temporada. Agora é focar no Brasileiro novamente, pois temos uma partida muito importante contra o Náutico, que é um grande adversário e vem muito bem na temporada. Vamos jogar dentro de casa, esperamos contar com o apoio da nossa torcida para buscar mais uma vitória — disse.

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Próximo compromisso

Ceará e Náutico se enfrentam no próximo sábado (11), às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. O confronto é válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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