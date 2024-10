Deyverson comemorando o seu segundo gol na partida entre Atlético-MG e Fluminense pela Libertadores (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 13:29 • Belo Horizonte (MG)

Mais uma vez estrela e decisivo para o Atlético-MG na Libertadores, na vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, Deyverson é desfalque garantido para o Galo nos confrontos da final da Copa do Brasil. O atacante já atuou na competição na atual temporada, defendendo o Cuiabá, por isso não poderá enfrentar o Flamengo.

➡️Após goleada do Atlético-MG, Milito pede “pés no chão” em Buenos Aires

Anunciado pelo Atlético-MG na última janela de transferências, em agosto, Deyverson está perto de igualar melhor temporada da carreira. Ao todo, contando o período no Cuiabá, o atacante tem 16 gols e nove assistências em 35 jogos disputados. Pelo Galo, os números também são impressionantes, já que, em 13 partidas, balançou a rede seis vezes e entregou dois passes para gol.

Mais do que "apenas" números, Deyverson se destaca pela performance determinante nos momentos de decisão, com dois gols na classificação do Galo sobre o Fluminense nas quartas de final da Libertadores e, nesta terça-feira (22), mais dois gols no jogo de ida das semifinais.

O Atlético-MG é o único clube brasileiro que ainda se mantém vivo em três competições. No último sábado (19), o Galo empatou com o Vasco e garantiu a vaga para a final da Copa do Brasil, que acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro, contra o Flamengo.

Atlético-MG, sem Deyverson, enfrentará o Flamengo na final da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Já na Libertadores, o clube mineiro chegou a perder por 1 a 0 o primeiro jogo para o Fluminense, mas reverteu o placar na Arena MRV e eliminou o atual campeão da América nas quartas de final.

Após a partida desta terça-feira, o Galo entra em campo novamente no sábado para enfrentar o Internacional pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontecerá, às 19h (de Brasília), na Arena MRV.