Destaque do Anapólis, Rubinho renova contrato até 2026

Rubinho renovou com o Anápolis até 2026 (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 14:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O Anápolis já se prepara para a disputa da competição mais importante da sua história. O clube acertou a renovação de um dos destaques na reta final da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e estendeu o vínculo com o lateral-direito Rubinho. O novo contrato terá validade até o final da Série C.

O jovem de 21 anos tinha algumas sondagens, mas preferiu estender o seu contrato com o Galo da Comarca. Rubinho não só celebrou a renovação como também agradeceu a confiança depositada por todos dentro do clube.

- Foi uma alegria enorme essa renovação. Sou muito grato por tudo que foi feito por mim e tentei retribuir da melhor forma possível. O clube foi sensacional comigo, comissão técnica, grupo de jogadores, torcida e funcionários. Agora vou descansar para voltar com força total para a disputa das competições que teremos pela frente - disse.

Rubinho foi um dos destaques do Anápolis nos confrontos decisivos da Série D. Foi do jogador uma das assistências para o empate em 3 a 3 com o Iguatu pelas quartas de final. Por conta de um desconforto estomacal acabou desfalcando o time na segunda partida da final contra o Retrô.

Revelado pelo time da Francana, Rubinho passou pelo Grêmio São Carlense, Retrô, equipe no qual conquistou o inédito campeonato pernambucano sub-20, e Porto Vitória antes de se transferir para o time do Anápolis.