Desafio de vídeo será utilizado pela primeira vez no futebol brasileiro; veja regras

A fase semifinal da Copa Paulista contará com uma inovação quanto à tecnologia da arbitragem no futebol brasileiro. A Federação Paulista de Futebol (FPF) promoverá pela primeira vez o desafio de vídeo como "braço" para as equipes em lances polêmicos. Entenda abaixo como funcionará e cada situação para aplicação.

continua após a publicidade

➡️ Coutinho x Neymar: Quem está mais próximo de voltar a Seleção Brasileira?

O novo recurso foi aprovado durante reunião do Conselho Técnico nesta segunda-feira (15) com XV de Piracicaba, Comercial, Primavera e Grêmio Prudente, semifinalistas do torneio. O modelo já foi testado na base, na Copa do Mundo Feminina Sub-20, em 2024.

— Faz parte do DNA do futebol paulista não apenas acompanhar as tendências globais, mas também ajudar a escrevê-las. Com o apoio da CBF e da FIFA, damos agora mais um passo com o Vídeo Suporte estreando no Brasil, uma ferramenta que coloca São Paulo mais uma vez na vanguarda da tecnologia e em sintonia com as melhores práticas do futebol mundial — disse o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.

continua após a publicidade

Desafio de vídeo na Copa Paulista

As equipes poderão solicitar as revisões quando acreditarem que houve erro claro em quatro situações: gol, pênalti, cartão vermelho direto ou um caso de cartão aplicado para jogador errado.

Quando quiser ativar o recurso, o treinador fará um gesto no ar e entregará ao quarto árbitro um cartão de solicitação de desafio. A partir disso, o árbitro principal irá até a área de revisão, na beira do gramado, para assistir ao lance com a ajuda de um operador de replay. Não terá um outro árbitro opinando, como no clássico do VAR.

continua após a publicidade

A ferramenta é chamada de Football Video Support faz parte da estratégia da FIFA visando ampliação do acesso a tecnologias de arbitragem de vídeo, especialmente em competições com menos recursos financeiros — como é o caso da Copa Paulista.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte