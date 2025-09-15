Atitude de Saúl com jogador do Flamengo viraliza: ‘Credo’

Uma atitude de Saúl com outro jogador do Flamengo viralizou muito nas redes sociais neste domingo (14), depois da vitória rubro-negra contra o Juventude. A partida terminou com um 2 a 0 tranquilo no Alfredo Jaconi.

Com gols de Arrascaeta e Emerson Royal, ambos de cabeça, o Flamengo quebrou um tabu de 28 anos e venceu o Juventude no Alfredo Jaconi. O resultado manteve o Rubro-Negro na liderança isolada do Campeonato Brasileiro.

Saúl, do Flamengo, teve mais uma grande atuação, mas nas redes sociais seu nome estava ligado a outra coisa: um abraço carinhoso em Samuel Lino. Os torcedores brincaram muito com a situação nas redes sociais. Veja abaixo.

Saúl Ñíguez em ação pelo Flamengo contra o Vitória, pelo Brasileirão (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Veja reação dos torcedores com atitude de Saúl, do Flamengo

Começo fulminante e possível retorno à Seleção

O começo de Saúl no Flamengo surpreendeu até o rubro-negro mais otimista. O espanhol caiu nas graças da Nação e do técnico Filipe Luís. Atualmente, ele é titular absoluto da equipe e tem sido destaque no meio-campo.

Após a partida, Saúl foi questionado sobre um possível retorno à Seleção Espanhola. Pela Fúria, o meia somou 19 partidas, três gols e duas assistências, mas não é chamado desde 2019.

— Eu adoraria voltar à seleção, mas não é algo em que eu precise pensar. Se o técnico me chamar, terei o maior prazer em representar o meu país. — afirmou Saúl, do Flamengo.

Segundo o jornal "Marca", o espanhol "vive uma segunda Juventude no Brasil". Com apenas oito partidas disputadas, o meia se consolidou como peça-chave do Flamengo. Saúl chegou ao Flamengo em julho, após completar uma temporada no Sevilla.