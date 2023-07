- Hoje, quem acompanha futebol, sabe que Palmeiras e Flamengo são as equipes que mais chegaram em finais, mais tiveram títulos nacionais e internacionais. Historicamente, Palmeiras e Flamengo têm uma rivalidade enorme de torcidas organizadas. Eu posso afirmar que a gente faz com total segurança um clássico estadual com muito mais segurança do que um clássico nacional, por você não ter o contato, por você não ter o dia a dia desses torcedores que vêm de fora - disse antes de completar: