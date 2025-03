Decisivo no Sport, Pablo vira a chave antes da final pelo tri estadual

Em pouco menos de dois meses de Sport, o atacante Pablo já está em casa no Recife. Com seis gols em 11 jogos pelo novo clube, o jogador vive ótima fase. O mais importante de seus gols até aqui veio no último sábado (22), aos 43 minutos do segundo tempo do jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano, quando Pablo deu ao Leão a vitória por 3 a 2 sobre o Retrô e uma vantagem que aproxima o time do tricampeonato estadual.

Antes da segunda partida da final, entretanto, o Sport tem uma agenda cheia. Nesta quarta-feira (26) enfrenta o Altos-PI, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Já classificado, o rubro-negro busca a liderança do grupo A. Já no sábado (29), o time pernambucano estreia no Brasileirão diante do São Paulo, no Morumbis, em um duelo que marca o retorno da equipe à Série A após três temporadas de ausência.

- É uma situação diferente não poder viver o clima da final entre o primeiro e o segundo jogo. Mas temos que nos concentrar na próxima partida, que neste momento passa a ser a mais importante - disse o atacante de 32 anos, artilheiro do Sport na temporada, junto com Lenny Lobato, com seis gols.

No "tira-teima" entre os dois artilheiros, aliás, Pablo tem uma média de gols superior, já que balançou as redes seis vezes em apenas 11 jogos, marca que lhe confere uma média de 0,54 gol por partida. Lenny Lobato marcou os mesmos seis gols em 15 partidas, com média de 0,4 gol por jogo.

- Desde que cheguei, me senti muito bem recebido no clube, pelos companheiros, pela torcida e pela cidade de um modo geral. Estou totalmente adaptado e me sentindo em casa, mas sei que é só o começo. Temos uma temporada longa e difícil. O Sport precisa honrar sua história e fazer uma grande Série A, e é isso que está na minha cabeça - completou Pablo.

Próximo de conquistar seu primeiro título pelo Leão da Ilha do Retiro, o ex-jogador do São Paulo e do Athletico-PR espera repetir o feito de 2024, quando fez gols nas duas finais do Campeonato Paranaense e foi o grande protagonista do bicampeonato estadual do Athletico.

- São boas lembranças, que motivam a gente a buscar mais, agora por esse clube gigante que me acolheu tão bem - afirmou o jogador, que assim como o próprio Sport, busca o tricampeonato estadual consecutivo.