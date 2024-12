O ano de 2025 será especial para o Monsoon FC. Fundado em 2021, o clube sensação do Rio Grande do Sul disputará, pela primeira vez, a elite do futebol gaúcho e, para isso, já tem seu uniforme definido. Na noite de quinta-feira (19), o clube apresentou as suas camisas para a próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️Financiado por árabes, clube chega à elite do futebol gaúcho em três anos

O evento aconteceu na loja Aduana, em Porto Alegre, onde é um dos pontos de venda das novas camisas. Na ocasião, alguns jogadores estiveram presentes no local e entregaram, em mãos, as peças para os torcedores. Na primeira leva, foram 100 camisas vendidas. As 500 primeiras peças estão sendo comercializadas no valor de R$ 179,00.

Para 2025, as camisas do Monsoon terão duas cores: preta e branca. A primeira conta com desenhos que remetem ao apelido do clube: Trovão. Já a segunda tem detalhes em dourado. As duas peças contam com o símbolo emborrachado e uma lembrança importante: produto oficial, feito no Rio Grande do Sul. A fornecedora de materiais esportivos é a Onew Sportwear, de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre.

continua após a publicidade

Monsoon FC lança uniformes para 2025 (Foto: Júlia Brasil/Lance!)

Monsoon é sensação no Rio Grande do Sul

Sangue gaúcho, misturado com árabe. O Monsoon FC nasceu através de investimentos não só de Porto Alegre, como também Dubai. Fundado em 2021, o Clube teve uma ascensão relâmpago. No seu primeiro ano, foi o campeão da Terceirona Gaúcha, garantindo vaga na Divisão de Acesso, por onde esteve em duas temporadas. Em 2024, com apenas três anos de existência, levantou mais uma taça, se colocando na disputa entre os melhores do Rio Grande do Sul, em 2025, pela primeira vez na sua história.

Nas suas primeiras temporadas, disputou seus jogos no campo de Ronaldinho Gaúcho, em Porto Alegre. Em 2025, mandará suas partidas no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, já que o Campeonato Gaúcho exige uma estrutura melhor e maior capacidade de público.

continua após a publicidade

Monsoon FC foi campeão da Série A2 do Campeonato Gaúcho (Foto: Divulgação/Monsoon FC)

Para 2025, o Monsoon garantiu a manutenção de 14 jogadores campeões da Divisão de Acesso, além da chegada de novos nomes. Um dos destaques é o atacante Leandro, que acumula passagens por Grêmio, Santos, Palmeiras e convocações pela Seleção Brasileira. O jogador assinou contrato com o Trovão até o final do Campeonato Gaúcho. Ele foi um dos atletas que esteve presente no evento do lançamento das camisas.