Palmeiras é denunciado pelo STJD por invasão de torcedor fantasiado de Hulk contra o Santos

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Palmeiras pela invasão de um torcedor fantasiado do personagem "Hulk" no gramado do Allianz Parque durante clássico contra o Santos, no último sábado (2), pelo Brasileirão.

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Com isso, o Palmeiras foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê perda de mando de campo caso o tribunal entenda que houve gravidade no ocorrido. O clube ainda pode ser multado em até R$ 100 mil.

A procuradoria do STJD entendeu que "houve efetiva repercussão sobre a dinâmica da partida, com atendimento médico, entrada de ambulância e paralisação do jogo". A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL.

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Palmeiras identifica torcedor

O clube identificou o torcedor e registrou um Boletim de Ocorrência. Hudson Luiz Soares Peixoto teve seu acesso bloqueado ao estádio do Palmeiras e, portanto, não poderá comprar ingressos para os jogos do time por tempo indeterminado.

Pintado de verde e fantasiado como o personagem "Hulk", o torcedor do Palmeiras precisou deixar o Allianz Parque de ambulância, já que machucou a perna durante a tentativa de invasão ao gramado.

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A situação aconteceu durante nos primeiros minutos do segundo tempo. O árbitro Raphael Claus interrompeu a partida para a entrada da ambulância e atendimento ao torcedor, retirado do estádio.

No momento do ocorrido, o Santos vencia o clássico por 1 a 0, com gol de Benjamín Rollheiser ainda no primeiro tempo. Minutos depois, o Palmeiras igualou o placar com Flaco López.

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