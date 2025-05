Botafogo x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Ficha do jogo BOT INT 8ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 11 de maio de 2025, às 20h (de Brasília) Local Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Matheus Delgado Candancan (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) Var Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Vindos de derrotas na última rodada, Botafogo e Internacional se enfrentam neste domingo (11) a partir das 20h (de Brasília) tentando subir na tabela de classificação do Brasileirão. A partida, no Estádio Nilton Santos, no Rio, terá transmissão da Record, do Premiere e da CazéTV.

Os dois times vivem momentos semelhantes na temporada, com grande sequência de jogos e viagens, problemas com lesões e campanhas apenas regulares no Brasileirão. Ambos também enfrentam problemas para garantir vaga na próxima fase da Libertadores.

Isso faz com que as escalações de Botafogo e Internacional para o jogo deste domingo sejam recheadas de desfalques. O time carioca tem Barboza, Savarino e Mastriani entregues aos médicos, mas poderá ter o retorno de Santi Rodríguez. Já os gaúchos perderam Enner Valencia e dificilmente terão o retorno de Borré. Assim, o titular do ataque deve ser o jovem Lucca.

Botafogo e Internacional tentam subir na tabela de classificação (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Botafogo e Internacional pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X INTERNACIONAL

8ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo, 11 de maio de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Record, Premiere e CazéTV;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Allan, Gregore e Marlon Freitas (Nathan Ferandes); Elias Manoel (Santi Rodríguez), Igor Jesus e Artur.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Tabata (Bruno Henrique), Thiago Maia e Alan Patrick (Romero); Wesley e Lucca.