De Marcos ‘Bahia’ a Marcos Antônio: Athletico reencontra joia que ‘fugiu’ no São Paulo

O Athletico reencontrará o meio-campista Marcos Antônio, o 'Marcos Bahia', na noite de quarta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador volta para a capital paranaense após seis anos e uma saída conturbada do Furacão.

Na partida de ida, ele foi titular na vitória do São Paulo por 2 a 1 na quinta-feira (31), no Morumbis, e saiu aos 14 minutos do segundo tempo. Alisson entrou no lugar.

Marcos Bahia era uma das promessas da base rubro-negra e ficou no Athletico de 2011 a 2018, mas sequer estreou no time principal. O impasse começou na virada do último ano, quando o presidente Marcio Celso Petraglia e a empresa OTB Sports, que gerenciava a carreira do jovem atleta, não entraram em acordo para assinar o primeiro vínculo profissional.

Na ocasião, o dirigente atleticano criticou a condução do empresário Bruno Paiva. Ele também era o responsável pelas tratativas com o técnico Clarence Seedorf, que chegou a ter uma minuta de contrato redigida, mas recusou o Furacão de última hora, na mesma época.

- Durante as negociações, o CAP deparou-se com a conduta negativa do referido agente, que passou a exigir uma exorbitante comissão pela intermediação (Seedorf). Nessa ocasião, o CAP ainda tomou conhecimento de como o Sr. Paiva impediu a profissionalização pelo Clube do garoto Marcos Antonio Silva Santos, (o “Bahia”), que por conta da formação de excelência recebida, chegou até a Seleção Brasileira Sub-17. Próximo de alcançar os 18 anos de idade (em junho de 2018), Bahia, influenciado por seus agentes, muito provavelmente romperá sua formação desportiva e buscará subterfúgios para burlar a indenização nacional por formação estabelecida na Lei Pelé - diz a nota do Athletico.

A empresa do agente usou as redes sociais para rebater o Furacão, chamou Petraglia de "gagá" e falou que ele tinha "surtos de delírio".

- A idade chegou para Mário Celso Petraglia e, infelizmente, com ela veio a deterioração de sua saúde mental. Em suma, a OTB SPORTS lamenta que o dirigente esteja completamente “gagá”, com dificuldade de organizar seus pensamentos e externando surtos de delírio, e recomenda, seriamente, que família e amigos busquem ajuda profissional - afirma o texto da empresa.

Com o imbróglio, o jogador foi cortado da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, e passou seis meses sem jogar em nenhuma categoria do Athletico até encerrar o contrato, em 13 de junho de 2018. Marcos Antônio ficou sem atuar desde outubro de 2017.

Marcos 'Bahia' Antônio, em amistoso do Athletico contra o Joinville. Foto: Cahuê Miranda/Athletico

Athletico perde processo por Marcos Bahia na Fifa

Com a perda de graça de Marcos Bahia, o Athletico entrou com um processo na Fifa e cobrou 30 milhões de euros por quebra de contrato. O caso foi discutido de maio de 2018 a janeiro de 2020.

Após quase dois anos de discussão, a entidade máxima do futebol decidiu que o Furacão não tinha razão e deu ganho de causa ao jovem jogador. Na época, o valor atualizado estava em R$ 135 milhões.

Marcos Bahia vira Marcos Antônio na Europa

Livre do Athletico, Marcos Bahia assinou com o Estoril, de Portugal. Ele fez apenas 10 jogos, sendo seis no profissional e quatro no sub-23, e se transferiu em fevereiro de 2019 para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 1,5 milhão de euros (R$ 6,3 milhões, na cotação da época).

No time ucraniano, ele virou Marcos Antônio no mundo da bola e disputou 102 jogos, com nove gols e seis assistências. Em 2022, com 21 anos, o meio-campista foi comprado pela Lazio por 8 milhões de euros (R$ 41 milhões, na cotação da época) em um contrato de cinco temporadas.

O atleta atuou apenas 22 vezes na equipe italiana, com um gol e uma assistência, e ficou sem espaço. No ano passado, ele foi emprestado ao PAOK, da Grécia, onde marcou três gols em 17 partidas.

Marcos Antônio no São Paulo

Marcos Antônio na partida São Paulo 2x1 Athletico, no Morumbis. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Alvo do Flamengo, Marcos Antônio aceitou o empréstimo da Lazio para o São Paulo em junho de 2024. O contrato era de um ano e foi renovado até a metade de 2026, com possibilidade de compra.

Ao todo, são 39 jogos e quatro assistências pelo Tricolor. O meio-campista virou titular absoluto após a lesão de Pablo Maia, em maio, e forma dupla com Alisson.

Prováveis escalações de Athletico x São Paulo

Athletico

Santos; Belezi, Habraão e Léo; Benavídez, Diogo Riquelme (Felipinho), Dudu, Patrick, Giuliano (Zapelli) e Fernando; Alan Kardec (Viveros).

São Paulo