Web brinca com Davide Ancelotti após situação inusitada em Sport x Botafogo

O primeiro tempo da partida entre Sport e Botafogo, deste domingo (20), na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada do Brasileirão, foi marcado por uma situação inusitada. Aos 32 minutos, o sistema de irrigação do estádio acionou durante um ataque do Alvinegro. O cenário revoltou o técnico Davide Ancelotti à beira do campo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Glorioso partia para o ataque com Newton pela ponta direita, quando o sistema de irrigação acionou. A jogada acabou não tendo continuidade, e a arbitragem logo depois paralisou a partida para solucionar o problema. Não demorou nem um minuto para o sistema ser desligado.

A transmissão da Globo evidenciou o descontentamento do técnico do Glorioso com a situação. Nas redes sociais, torcedores brincaram com a situação e destacaram algumas pecualidades do futebol brasileiro.