Datas das semifinais do Mineiro estão definidas

As semifinais do Campeonato Mineiro de 2025 estão definidas: Atlético-MG x Tombense abre o mata-mata neste sábado (15), às 16h30, e Cruzeiro x América será o jogo do domingo (16), às 18h30, ambos os jogos no Mineirão. Os jogos de volta, América x Cruzeiro, no Independência, e Tombense x Atlético-MG, em local ainda indefinido, serão no fim de semana seguinte, dias 22 e 23.

A equipe de Tombos será mandante do segundo jogo porque terminou em primeiro lugar do Grupo A (mas ainda não definiu se joga em Tombos ou em Ipatinga), enquanto o Galo foi o segundo melhor colocado dos grupos. O Coelho tem a mesma vantagem sobre o Cruzeiro por ter somado mais pontos na primeira fase.

Não haverá vantagem para desempate. Em caso de igualdade em pontos e saldo de gols após as duas partidas, o classificado será conhecido na disputa de pênaltis. É a mesma situação para a final. Nesse caso, por exemplo, se Atlético-MG e Cruzeiro forem os finalistas, o mando do segundo jogo será da Raposa – como os dois jogos serão no Mineirão, a vantagem é apenas ter torcida única na segunda partida.

O regulamento da competição foi muito criticado por isso, já que o Atlético-MG somou 16 pontos na primeira fase, enquanto o Cruzeiro fez apenas 11 e terminou com a sexta campanha, ficando atrás de times eliminados, como o Betim e o Athletic.

Gustavo Scarpa critica forma de disputa do Campeonato Mineiro

Gustavo Scarpa ironizou a fórmula de disputa do Mineiro deste ano (Foto: Gil Gomes/AGIF)

O meia do Atlético-MG Gustavo Scarpa foi um desses críticos. Ainda na noite de quarta-feira (12), ele usou as redes sociais para ironizar o regulamento do Campeonato Mineiro:

- Após oito jogos, quatro equipes se classificam para as semifinais. 16 pontos [Tombense], 16 pontos [Atlético], 15 pontos [Betim], 13 pontos [América], 12 pontos [Athletic], 11 pontos [Cruzeiro]. Na teoria que faz sentido, os quatro primeiros no geral deveriam classificar, mas vai entender. E o rebaixamento é de acordo com a classificação geral. Parabéns para os criadores dessa regra também. Juro, que loucura – postou Gustavo Scarpa.

No entanto, essa distorção é causada pela própria fórmula de disputa, com cada time enfrentando somente os participantes dos outros grupos. O Cruzeiro, por exemplo, não enfrentou nenhuma das três piores equipes da primeira fase: os rebaixados Villa Nova e Aymorés e o Pouso Alegre, todos integrantes do Grupo C.

Já o Betim, que fez a terceira melhor campanha, com 15 pontos, não teve de enfrentar os dois times que somaram mais pontos que ele, Atlético-MG e Tombense. Ele teria a mesma pontuação se, em vez de jogar contra Aymorés e Pouso Alegre, enfrentasse as duas equipes de seu grupo?