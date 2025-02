Veja como ficaram as semifinais do Campeonato Mineiro

Tombense x Atlético-MG e América x Cruzeiro serão os confrontos da semifinal do Campeonato Mineiro de 2025. O primeiro duelo, entre Tombense e Galo, será disputado no sábado (15), no Mineirão, porque o Galo joga na terça-feira (18), contra o Tocantinópolis, em Tocantinópolis (TO), às 18h, pela primeira fase da Copa do Brasil. América e Cruzeiro jogam no domingo (16).

Os jogos de volta estão previstos para o fim de semana seguinte, sábado (22) e domingo (23). A Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda vai divulgar o detalhamento dos jogos pela semifinal. As finais serão nos dias 8 e 15 de março – não haverá jogos durante o Carnaval.

Por ter feito a melhor campanha da primeira fase, o Tombense vai enfrentar o Atlético-MG, melhor segundo colocado dos três grupos da primeira fase, com vantagem. O América, dono da segunda melhor campanha, enfrenta o Cruzeiro, que terminou como o pior líder de grupo. O Coelho terá o mando do jogo de volta.

Cuello abriu o placar na vitória do Atlético-MG sobre o Itabirito, que valeu a classificação (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Nesta edição, houve mudança no critério de desempate para a semifinal e para final do Mineiro. Em caso de empate em pontos e saldo de gols, após as duas partidas, haverá disputa de pênaltis para definir o classificado para a final e também para se conhecer o campeão de 2025 – até o ano passado, a equipe de melhor campanha tinha a vantagem em caso de empate. O único privilégio mantido para o time que somou mais pontos na primeira fase é o mando de campo da partida de volta.

Villa Nova e Aymorés são rebaixados para a segunda divisão do Mineiro em 2026

Villa Nova e Aymorés, de Ubá, que subiu este ano, foram os times de pior campanha na primeira fase, ambos integrantes do Grupo C, e estão rebaixados para o Módulo II do Campeonato Mineiro em 2026.

O Troféu Inconfidência, cujo campeão será considerado o quinto colocado do Mineiro e ganhará vaga na Série D do Brasileiro no ano que vem, terá estes confrontos iniciais: Betim x Uberlândia e Athletic x Democrata-GV.