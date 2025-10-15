Data Fifa tem grandes atuações de jogadores do Brasileirão em suas seleções; confira

Faltando menos de um ano para a Copa do Mundo de 2026, as seleções nacionais aproveitaram a última Data Fifa para acelerar os preparativos para o Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Jogadores que atuam por clubes brasileiros estiveram em ação por suas seleções, ampliando ainda mais o protagonismo da liga nacional no cenário internacional.

continua após a publicidade

A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, encerrou a Data Fifa com uma goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul e uma derrota de virada por 3 a 2 para o Japão. Entre os jogadores de clubes brasileiros convocados, Hugo Souza, do Corinthians, ganhou sua primeira oportunidade como titular ao iniciar a partida contra o Japão, mas foi criticado por uma falha no terceiro gol dos japoneses. Fabrício Bruno, do Cruzeiro, também não teve boa atuação, já que esteve envolvido diretamente em dois dos gols que selaram a virada adversária.

Por que Ancelotti escolheu Casemiro como capitão do Brasil nesta Data Fifa

Um dos destaques do Botafogo na temporada, o lateral-direito Vitinho teve uma boa janela de Data Fifa com a camisa da Seleção Brasileira. Apesar de não ter sido utilizado na derrota de virada por 3 a 2 para o Japão, o camisa dois foi titular na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, importante defensivamente no time comandado por Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

O Paraguai foi a seleção que mais convocou atletas do futebol brasileiro, com sete nomes integrando a equipe para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul. Gustavo Gómez e Ramón Sosa, do Palmeiras, Júnior Alonso, do {Atlético-MG}, Alexis Duarte, do Santos, Alan Benítez, do Internacional, Damián Bobadilla, do São Paulo, e Ángel Romero, do Corinthians, foram relacionados pelo técnico Gustavo Alfaro. Bobadilla foi titular nos dois compromissos e se destacou ao dar uma assistência no empate diante dos japoneses. Gómez e Sosa mantiveram a liderança defensiva, enquanto Romero teve poucas oportunidades de jogo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Uruguai, já garantido no Mundial, contou com Facundo Torres e Emiliano Martínez, ambos do Palmeiras, além de Puma Rodríguez, do Vasco. Torres iniciou a vitória por 2 a 1 sobre o Uzbequistão atuando os 90 minutos como volante, Martínez anotou o primeiro gol da Celeste, e Puma consolidou-se na lateral direita, sendo titular nos dois amistosos realizados neste ciclo de preparação.

continua após a publicidade

No Fluminense, Kevin Serna fez sua estreia pela seleção da Colômbia na goleada por 4 a 0 sobre o México. Ele atuou por 65 minutos, teve bom desempenho tático e acertou 82% dos passes, sendo elogiado pela imprensa colombiana mesmo sem marcar gols. Pelo Internacional, o atacante Carbonero viveu um momento especial ao balançar as redes pela Colômbia após longa recuperação de lesão, enquanto Rafael Borré também esteve em campo, mas com atuação tímida.

Outros jogadores que atuam no futebol brasileiro também chamaram a atenção durante a Data Fifa. Nahuel Ferraresi, do São Paulo, foi titular pela Venezuela durante toda a derrota por 2 a 1 para a Argentina e se destacou pela precisão nos passes. Gonzalo Tapia, também do Tricolor, fez boa apresentação pela seleção chilena, sendo titular nos 90 minutos da vitória por 2 a 1 sobre o Peru, contribuindo com uma assistência e participação em diversas finalizações. Alan Benítez, do Internacional, participou do revés paraguaio contra a Coreia do Sul.

Flaco López foi titular na vitória da Argentina por 6 a 0 sobre Porto Rico e deu uma assistência para McAllister marcar. Ficou em campo até a metade da etapa final. Companheiro de Flaco no Palmeiras, o volante Aníbal Moreno começou no banco e entrou no intervalo

Memphis Depay, atleta do Corinthians, seguiu como referência da seleção holandesa ao participar das vitórias sobre Finlândia e Malta, marcando gols e distribuindo assistências mesmo com uma dosagem de minutos em campo. No total, 32 jogadores atuando por clubes brasileiros defenderam suas seleções durante esta Data Fifa, reforçando o status do Campeonato Brasileiro como principal exportador de talentos e fonte de influência crescente nas seleções da América do Sul, Europa e demais continentes.