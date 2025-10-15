Agenda do Ceará hoje (15/10/2025); curtinhas do L!

O Ceará encara o Sport nesta quarta-feira (15), fora de casa, pela 28ª rodada do Brasileirão. O embate na Ilha do Retiro terá início às 20h (de Brasília).

Agenda: Sport x Ceará

Após a pausa na Data Fifa, o Ceará volta a campo nesta quarta-feira (15), fora de casa, contra o Sport. A bola rola às 20h (de Brasília).

O time de Porangabuçu está em décimo lugar na tabela da competição nacional, com 34 pontos. A atual distância para a zona de rebaixamento é de nove pontos.

Contra o rival pernambucano, o Vovô possui um histórico negativo atuando fora de casa. São 23 jogos em tais condições, com três vitórias do Ceará, 16 do Sport e quatro empates.

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 no último sábado (4), em jogo único pelas quartas do Campeonato Cearense. Com isso, o clube deixou a competição.

O sub-20 perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 na quinta-feira (2), valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha sido derrotado por 2 a 1 na ida, o Alvinegro foi eliminado.

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará entra em campo nesta quarta-feira (15), contra o Fortaleza, pelo Campeonato Cearense. A bola rola às 15h (de Brasília).

Próximos jogos do Ceará