O advogado Mattheus Montenegro, atual vice-presidente geral do Fluminense, oficializou nesta terça-feira (14) sua candidatura à presidência do clube, em evento realizado nas Laranjeiras. A chapa, apoiada pelo presidente Mário Bittencourt, terá Ricardo Tenório, vice de projetos especiais, como candidato a vice-presidente geral.

O lançamento da chapa contou com as presenças de nomes importantes no atual cenário do Fluminense. Carlos de Barros, sócio da Lazuli Partners, assistiu à apresentação vestindo a camisa da chapa. Carlos apresentou a proposta do grupo econômico que faz parte para comprar a possível SAF do Tricolor. Além dele, Felipe Melo, capitão da conquista da Libertadores, pediu até a palavra para falar sobre a atual gestão.

— Eu estou aqui por livre e espontânea vontade. O Fluminense é muito mais do que apenas um clube de futebol. Eu sempre pedi pra Deus para eu participar de um clube que fosse uma família, principalmente dentro do vestiário. Um clube que se importasse não somente com as vitórias, com as conquistas, mas com as pessoas. E foi isso que eu encontrei no Fluminense, na gestão do presidente Mário — declarou Felipe Melo, que foi ovacionado pelos torcedores presentes.

Carlos de Barros no lançamento da candidatura de Mattheus Montenegro à presidência do Fluminense (Foto: Pedro Brandão/ Lance!)

Eleições podem ser decisivas para avanço da SAF

Em reunião do Conselho Deliberativo, em setembro deste ano, Montenegro definiu que a votação para aprovar ou reprovar a proposta da SAF seria realizada após as eleições presidenciais. O clube tem em mãos uma oferta liderada por Carlos de Barros, sócio da Lazuli Partners, e Alessandro Farkuh, sócio do BTG Pactual. O documento prevê um investimento total de 6,9 bilhões de reais ao longo de 10 anos, com aporte inicial de 500 milhões e assunção da dívida.

Apresentação

Montenegro é um dos principais nomes da atual gestão e participou diretamente de temas estruturais, como o Regime Centralizado de Execuções (RCE), debate sobre o modelo de SAF no clube e negociações com contratos de direitos de transmissão com a LFU. Agora, ele propõe uma gestão voltada à reestruturação financeira, à modernização da administração e ao fortalecimento do futebol profissional e de base.

No evento de lançamento, as principais torcidas organizadas do Tricolor marcaram presença. O candidato à presidência colocou nas propostas o apoio aos grupos de torcedores.

— A gente quer que se mantenha o trabalho que está sendo feito. Como o Matheus falou, ele ajuda as torcidas no que ele pode. A gente tem esse reconhecimento da parte das torcidas em geral. Não é por acaso que todas as torcidas estão aqui. Então a gente apoia e espera que se mantenha o trabalho da gestão deles, do Mário e agora do Mattheus para que a gente continue nessa crescente — disse um integrante da torcida Essência Raíz, ouvido pelo Lance!.

Ricardo Tenório, vice-presidente na chapa, falou sobre as eleições anteriores. O tricolor fez parceria com Mário Bittencourt em eleição anterior.

— Em 2016, a gente era oposição ao candidato da situação, que era o Abad. E com todo o respeito e carinho, levamos a eleição e jogamos "na bola", como diz o Mário. Depois, em 2019, a gente teve que separar, mas sempre continuamos amigos, como ele falou, terminamos abraçados, cumprimentando os eleitores, porque o objetivo aqui é o Fluminense, sempre foi o meu, o dele, das pessoas que estão junto, do Mattheus. E agora estou muito feliz com essa parceria com o Mattheus, porque a força de trabalho dele é tão grande quanto a do Mário. Eu só tô querendo ajudar, eu com a minha senioridade, com a minha experiência de clube, que eu já tenho há muitos anos, eu vou poder realmente ajudar bastante.

Eixos principais do plano de gestão

💰 Recuperação financeira

Conclusão do projeto estruturado da SAF para posterior avaliação e votação no Conselho.

Continuidade do pagamento gradual das dívidas dentro do RCE e negociação de passivos com a PGFN .

e negociação de passivos com a . Redução do endividamento e busca por novos patrocinadores e fontes de receita.

⚽ Futebol profissional e base

Finalização do CT Carlos Castilho com foco em hotelaria e hospitalidade. Investimento em tecnologia e dados, com scouting avançado e análise de desempenho. Reforço no intercâmbio de atletas de Xerém com universidades e clubes internacionais. Ampliação do programa de desenvolvimento da base e construção de um novo CT em Xerém. Criação de um Centro de Inteligência do Futebol Feminino (CIFFEM) e fortalecimento do futebol feminino com estrutura profissional.

🏟️ Infraestrutura e estádios

Implementar o projeto de retirada de cadeiras do Setor Sul do Maracanã e revisão das áreas de hospitalidade.

e revisão das áreas de hospitalidade. Reforçar a infraestrutura de Laranjeiras, com aprovação de projeto de modernização do Estádio Manoel Schwartz e revitalização do clube social.

e revitalização do clube social. Melhorar a manutenção do estádio, áreas comuns e banheiros, e buscar autossuficiência financeira do Maracanã.

💼 Gestão e governança

Conclusão da implantação do sistema ERP e integração total de equipes e departamentos. Modernização tecnológica, com integração da TI administrativa e esportiva. Ampliação do programa de sócio-torcedor e criação de novas categorias de associação.

📈 Marketing e comunicação

Projeto de rebranding para valorização da marca Fluminense. Fortalecimento da FluTV e das plataformas digitais. Expansão do projeto de Embaixadas Tricolores e do “Fluminense Sem Fronteiras”. Ações de engajamento e experiências digitais para sócios.

👥 Torcida tricolor e responsabilidade social

Incentivo a caravanas, festas na arquibancada e apoio logístico a torcidas organizadas. Criação de um ambiente pré-jogo no Rio para torcedores. Ampliação de projetos sociais com a criação de escolas em Xerém e na Cidade de Deus, além do campo “Tricolores nas Comunidades”.

Propostas da chapa de Mattheus Montenegro para o Fluminense (Foto: Reprodução)

Outras candidaturas à presidência do Fluminense

Além de Mattheus Montenegro, outros quatro nomes já anunciaram pré-candidaturas à presidência do Fluminense: Celso Barros, Ademar Arrais, Luís Monteagudo e Ricardo Mazella.

A eleição ainda não tem data confirmada, mas deve ocorrer na segunda quinzena de novembro. Para participar oficialmente do pleito, cada chapa precisa reunir 200 assinaturas de sócios, o que deve limitar algumas dessas pré-candidaturas de se concretizarem.