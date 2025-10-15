Agenda do Fortaleza hoje (15/10/2025); curtinhas do L!

O Fortaleza recebe o Vasco nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão, valendo pela 28ª rodada da Série A de 2025. O embate terá início às 21h30 (de Brasília).

Agenda: Fortaleza x Vasco

Após os dias de pausa em razão da Data Fifa, o Fortaleza voltará a campo nesta quarta-feira (15). O adversário da equipe cearense será o Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série A. O duelo terá início às 21h30 (de Brasília).

O técnico Martín Palermo terá o desfalque do meio-campista Matheus Pereira, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza encara o Ferroviário no sábado (18), às 9h30 (de Brasília), valendo pela ida da semifinal do Campeonato Cearense.

O sub-20 venceu o Ferroviário por 3 a 0 no domingo (12), valendo pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. A partida de volta será no domingo (19), às 19h (de Brasília).

Futebol feminino

O time profissional do Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 no sábado (11) e ficou com o título da Copa Maria Bonita. Em campanha histórica, Tainá marcou o gol da vitória tricolor.

Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza