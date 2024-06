Cuiabá toma decisão sobre Deyverson, cobiçado por gigantes brasileiros

(Foto: Gil Gomes/AGIF)







03/06/2024

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, voltou atrás e se mostrou disposto a contar com o Deyverson. Após um caso de indisciplina do atleta de 33 anos no final de abril, o mandatário do Dourado afirmou que o jogador com passagens jamais voltaria a vestir a camisa da equipe mato-grossense.

O presidente do Cuiabá abriu o jogo e disse que Cruzeiro e Vasco realizaram sondagens para entender a situação de Deyverson no Dourado nas últimas semanas, mas não apresentaram uma proposta oficial. O atacante também era cobiçado por António Oliveira, técnico do Corinthians, mas a diretoria do clube alvinegro vetou a contratação.

- A gente fez uma tentativa de negociar o Deyverson. Primeiro vou deixar claro que ele treina normalmente com o grupo, não está afastado. Não tivemos nenhuma proposta, só clubes que me ligaram. O Cruzeiro, o Vasco me ligou na semana retrasada. Apenas sondagem, nada oficial. Nossa tentativa de negociá-lo não se concretizou. A partir de agora, jogar ou não depende somente do atleta - disse Cristiano Dresch ao ge.

O técnico António Oliveira trabalhou com Deyverson no Cuiabá, gosta do jogador e aprovou a contratação para o Corinthians. No entanto, o desejo do técnico não teve apoio da diretoria, que prioriza outros setores e não planeja fazer grandes investimentos por um novo centroavante. Para a posição, o treinador português já conta com Yuri Alberto e Deyverson.

