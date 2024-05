Benjamin Back opina sobre especulação de Deyverson no Corinthians e compara com ídolo do Timão

Deyverson já trabalhou com o treinador atual do Corinthians (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 17:27 • São Paulo (SP)

O jornalista Benjamin Back se posicionou sobre as especulações envolvendo Deyverson no Corinthians. Em seu canal do Youtube, durante o programa 'Papo Reto', afirmou que seria a favor da vinda do ex-Palmeiras para o clube alvinegro, mesmo com a identificação do atleta com o Palmeiras.

- Quando foi trazer o Yuri Alberto, eu disse: ‘olha, para trazer o Yuri Alberto, eu traria o Deyverson’. ‘Ah, mas tem identidade com o Palmeiras’. Ah, mas não está mais lá. Eu traria fácil - explicou.

Benja ainda aproveitou a fala e fez uma brincadeira comparando Deyverson com Dinei, que já carregou o posto de ídolo do Corinthians nos anos 90.

- Me lembra aquele rapaz que jogou no Corinthians. Aquele que entrava sempre faltando 15 minutos… É o Dinei, né? Ele me lembra o Dinei, cara - completou.

Mesmo com a aprovação de Benjamin Back, Deyverson não está, por enquanto, nos planos do Corinthians. O Timão enxerga que teria um excesso na função de centroavante, pois Yuri Alberto e Pedro Raul estão no elenco. Ambos, inclusive, foram contratados por valores elevados. Mas vale destacar que António Oliveira, treinador do Timão, trabalhou com o jogador no Cuiabá.