Escrito por Fábio Lázaro e Rafael Oliva • Publicada em 21/05/2024 - 14:59 • São Paulo (SP)

O Corinthians não deve contratar a dupla de atacantes Deyverson e Romarinho. A idade considerada elevada de ambos pesa contra, e o clube tem uma prioridade definida no mercado.

Por enquanto, a direção alvinegra estaria concentrada em conseguir contratar um segundo volante. A intenção é adquirir um jogador que percorra todos os setores do meio-campo, um autêntico "camisa 8". Atualmente, apenas Breno Bidon, titular, e Maycon, lesionado, têm esta característica.

Deyverson foi afastado do Cuiabá e oferecido ao Corinthians (Foto: Divulgação / Cuiabá)

DEYVERSON

Além da prioridade em um setor diferente do que o de Deyverson, o Corinthians analisou outro fatore para descartar a contratação do atacante, que foi oferecido ao clube.

O Timão enxerga que teria um excesso na função de centroavante, pois Yuri Alberto e Pedro Raul estão no elenco. Ambos, inclusive, foram contratados por valores elevados.

O técnico António Oliveira trabalhou com Deyverson no Cuiabá, gosta do jogador e aprovou a contratação para o Corinthians. No entanto, o desejo do técnico não teve apoio da diretoria.

ROMARINHO

Jogador histórico do Corinthians, Romarinho está de saída do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Livre no mercado, o herói da taça da Libertadores de 2012 também foi descartado.

A principal justificativa é a idade. O atacante está com 33 anos, e a diretoria corintiana não pretende fazer novos investimentos em jogadores considerados mais velhos.

Romarinho e Deyverson foram descartados pelo Corinthians (Foto: Divulgação)