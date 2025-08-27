menu hamburguer
Lance polêmico em Atlético-MG x Cruzeiro gera debate: ‘Como assim’

Clássico mineiro acontece pelas quartas de final da Copa do Brasil

Cuello e Kaiki Bruno disputam bola em Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)
imagem cameraCuello e Kaiki Bruno disputam bola em Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
20:12
Atualizado há 2 minutos
Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam, nesta quarta-feira (27), na Arena MRV, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo, o clássico mineiro teve uma polêmica de arbitragem. Jogadores e torcedores do Galo pediram um pênalti em cima do atacante Cuello, que não foi marcado pelo árbitro Ramon Abatti Abel.

O lance aconteceu aos 4 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Cuello recebeu um lançamento na área do Cruzeiro e caiu após contato com Villalba. A arbitragem interpretou o lance como normal, e o VAR não interferiu na avaliação em campo.

A decisão gerou debate nas redes sociais. De um lado, alguns torcedores consideraram a marcação como um erro de arbitragem. Contudo, outros concordaram com Ramon Abatti Abel e entenderam que a jogada não foi faltosa. Veja a repercussão abaixo:

