Lance polêmico em Atlético-MG x Cruzeiro gera debate: ‘Como assim’
Clássico mineiro acontece pelas quartas de final da Copa do Brasil
Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam, nesta quarta-feira (27), na Arena MRV, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo, o clássico mineiro teve uma polêmica de arbitragem. Jogadores e torcedores do Galo pediram um pênalti em cima do atacante Cuello, que não foi marcado pelo árbitro Ramon Abatti Abel.
O lance aconteceu aos 4 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Cuello recebeu um lançamento na área do Cruzeiro e caiu após contato com Villalba. A arbitragem interpretou o lance como normal, e o VAR não interferiu na avaliação em campo.
A decisão gerou debate nas redes sociais. De um lado, alguns torcedores consideraram a marcação como um erro de arbitragem. Contudo, outros concordaram com Ramon Abatti Abel e entenderam que a jogada não foi faltosa. Veja a repercussão abaixo:
