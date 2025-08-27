Especialista analisa polêmica em Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do Brasil

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam, nesta quarta-feira (27), na Arena MRV, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo o clássico mineiro teve uma polêmica de arbitragem. Jogadores e torcedores do Galo pediram um pênalti em cima do atacante Cuello, que não foi marcado pelo árbitro Ramon Abatti Abel.

Na transmissão da Amazon Prime, Ana Paula Oliveira, especialista de arbitragem do canal, concordou com a decisão em campo. A ex-árbitra reconheceu que tem tem contato entre o atacante do Galo com o zagueiro Villalba, do Cruzeiro, mas interpretou o lance como normal.

- O lance está sendo avaliado pelo VAR, porque tem um braço, mas não há nada a se marcar nesse lance. O Cuello se coloca na frente do defensor - disse a especialista em arbitragem.

A polêmica

O lance que gerou polêmica na Arena MRV aconteceu aos 4 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Cuello recebeu um lançamento na área do Cruzeiro e caiu após um contato com Villalba. O árbitro Ramon Abatti Abel interpretou o lance como normal e o VAR não interferiu na avaliação da arbitragem em campo.