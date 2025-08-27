menu hamburguer
Gol de Fabrício Bruno em Atlético-MG x Cruzeiro viraliza: ‘Absurdo’

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil

Fabricio Bruno jogador do Cruzeiro comemora seu gol durante partida contra o Atletico-MG no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2025 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
imagem cameraFabricio Bruno comemora gol em Cruzeiro x Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
21:02
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fabrício Bruno abriu o placar do confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro, desta quarta-feira (27), na Arena MRV, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O gol do zagueiro celeste foi uma pintura e viralizou rapidamente nas redes sociais.

O lance aconteceu logo no início do segundo tempo. O cronômetro marcava quatro minutos quando o camisa 15 arrancou pelo lado direito do campo e arriscou um chute da entrada da área. O arremate do zagueiro parou no ângulo do goleiro Everson, que não conseguiu chegar perto de realizar uma defesa.

Nas redes sociais, torcedores reagiram ao gol de forma imediata. Internautas rasgaram elogios ao zagueiro, que tem se mostrado decisivo nos setores defensivo e ofensivo da equipe do técnico Leonardo Jardim. Veja abaixo a repercussão:

