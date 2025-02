O Cruzeiro avança nas negociações para contratar o atacante Wanderson, do Internacional. Ao mesmo tempo, enfrenta uma pedida alta do Coritiba pelo meia Lucas Ronier. Essas movimentações ocorrem sob a gestão da SAF, liderada por Pedro Lourenço, buscando reforçar seu elenco, especialmente nas posições ofensivas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pedro Lourenço, em entrevista à Band, mostrou-se otimista com a negociação por Wanderson. Ele mencionou uma dívida do Internacional com o Cruzeiro, relacionada à contratação de Wesley no início do ano anterior. A resolução dessa dívida faz parte das discussões para a transferência de Wanderson. No entanto, ainda existem divergências sobre a compensação financeira e a possibilidade de incluir um jogador do Cruzeiro em empréstimo ao Internacional.

Mais desafios do Cruzeiro por Lucas Ronier

O Internacional sugeriu o empréstimo do volante Japa como parte do acordo. Essa proposta, porém, não foi aceita pela direção do Cruzeiro. Apesar disso, o clube mineiro está aberto a emprestar um atleta ao time gaúcho para facilitar a negociação.

continua após a publicidade

A contratação de Lucas Ronier pelo Coritiba apresenta mais desafios. Pedro Lourenço revelou que o Coritiba pede 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos. O dirigente do Cruzeiro considerou o valor "impagável". A equipe mineira tem como prioridade reforçar o setor ofensivo. Atualmente, conta com Dudu como titular absoluto, além de Marquinhos, Eduardo, Kaique Kenji e Lautaro Díaz como opções.