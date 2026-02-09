Semana de Brasileirão e decisão no Mineiro: confira a agenda do Atlético-MG

A semana promete ser intensa para o Atlético. Após a derrota para o Bragantino pelo Brasileirão e o empate com o Athletic, dentro da Arena MRV, pelo Campeonato Mineiro, o Galo segue dividindo atenções entre o torneio nacional e uma rodada decisiva do estadual.

Mesmo no início da temporada, o Atlético já convive com a pressão por resultados. No Brasileirão, a equipe ainda não venceu: soma um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas. Já no Mineiro, o cenário que parecia encaminhar uma classificação tranquila se complicou, transformando a vaga na próxima fase em um desafio considerável.

Para avançar no estadual, o Atlético não depende apenas do próprio resultado, mas também de uma combinação de outros placares. No último sábado, a equipe chegou a sair na frente contra o Athletic, mas deixou a vitória escapar e cedeu o empate diante de um dos times de pior campanha na competição.

Sampaoli, que poupou alguns dos principais jogadores no fim de semana, vai mandar força máxima contra o Remo na próxima quarta-feira. Além disso, diante da pressão por resultado na rodada decisiva do Campeonato Mineiro, o treinador tende a manter a equipe principal também no sábado, contra o Itabirito, algo que não vinha acontecendo ao longo da competição.

Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (9) - Treino na cidade do Galo às 10h

Terça-Feira (10) - Treino na cidade do Galo às 10h

Quarta-Feira (11) - Atlético x Remo às 19h - 3° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)

Quinta-Feira (12) - Treino às 10h na Cidade do Galo

Sexta-Feira (13) - Treino na cidade do Galo às 10h

Sábado (14) - Itabirito x Atlético às 18h30 - 8° rodada do Campeonato Mineiro (Estádio Castor Cifuentes)

Domingo (15) - Folga - Livre

Preparação do Atlético na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

