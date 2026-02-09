menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Vai classificar? Entenda as contas do São Paulo no Campeonato Paulista

Tricolor teve caminho facilitado com derrota do Mirassol

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 09/02/2026
11:34
São Paulo perfilado antes de enfrentar o Primavera (Foto: Gessica Pacheco/Pera Photo Press)
imagem cameraSão Paulo saiu da proximidade do rebaixamento para proximidade (Foto: Gessica Pacheco/Pera Photo Press/Gazeta Press) Pera Photo Press/Pera
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo respira aliviado e agora só depende de si para sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. A última rodada desta primeira fase acontece no domingo, contra a Ponte Preta.

continua após a publicidade

Com a derrota do Mirassol por 1 a 0 para o Capivariano, o caminho do Tricolor ficou mais simples e não depende mais de combinações de resultados. Agora, apenas o próprio desempenho basta. Para garantir vaga nas oitavas de final do Paulistão, o São Paulo precisa vencer a Ponte Preta, já rebaixada.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Primavera, entrou pela primeira vez no G8, o que mudou completamente o cenário da equipe na competição. No início da temporada, a classificação era vista até como algo distante. O Tricolor chegou a flertar com a proximidade da zona de rebaixamento nas primeiras rodadas.

continua após a publicidade

➡️Lucas Moura renasce como esperança no São Paulo

Agora, acumula uma sequência de quatro jogos sem perder, considerando também partidas do Brasileirão disputadas na sequência. Trata-se do melhor momento do clube desde agosto de 2025.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo venceu o Primavera no final de semana (Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press) <br>
São Paulo venceu o Primavera no final de semana (Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press) <br>

Próximos jogos

O Tricolor volta a campo na quinta-feira, dia 11, às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio. Jogo vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No final de semana, enfrenta a Ponte Preta para definir seu futuro no Paulistão.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do São Paulo nos jogos do Paulistão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias