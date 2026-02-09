Vai classificar? Entenda as contas do São Paulo no Campeonato Paulista
Tricolor teve caminho facilitado com derrota do Mirassol
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo respira aliviado e agora só depende de si para sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. A última rodada desta primeira fase acontece no domingo, contra a Ponte Preta.
Com a derrota do Mirassol por 1 a 0 para o Capivariano, o caminho do Tricolor ficou mais simples e não depende mais de combinações de resultados. Agora, apenas o próprio desempenho basta. Para garantir vaga nas oitavas de final do Paulistão, o São Paulo precisa vencer a Ponte Preta, já rebaixada.
Após a vitória por 2 a 1 sobre o Primavera, entrou pela primeira vez no G8, o que mudou completamente o cenário da equipe na competição. No início da temporada, a classificação era vista até como algo distante. O Tricolor chegou a flertar com a proximidade da zona de rebaixamento nas primeiras rodadas.
➡️Lucas Moura renasce como esperança no São Paulo
Agora, acumula uma sequência de quatro jogos sem perder, considerando também partidas do Brasileirão disputadas na sequência. Trata-se do melhor momento do clube desde agosto de 2025.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Próximos jogos
O Tricolor volta a campo na quinta-feira, dia 11, às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio. Jogo vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No final de semana, enfrenta a Ponte Preta para definir seu futuro no Paulistão.
+ Aposte na vitória do São Paulo nos jogos do Paulistão
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias