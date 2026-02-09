O São Paulo respira aliviado e agora só depende de si para sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. A última rodada desta primeira fase acontece no domingo, contra a Ponte Preta.

Com a derrota do Mirassol por 1 a 0 para o Capivariano, o caminho do Tricolor ficou mais simples e não depende mais de combinações de resultados. Agora, apenas o próprio desempenho basta. Para garantir vaga nas oitavas de final do Paulistão, o São Paulo precisa vencer a Ponte Preta, já rebaixada.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Primavera, entrou pela primeira vez no G8, o que mudou completamente o cenário da equipe na competição. No início da temporada, a classificação era vista até como algo distante. O Tricolor chegou a flertar com a proximidade da zona de rebaixamento nas primeiras rodadas.

Agora, acumula uma sequência de quatro jogos sem perder, considerando também partidas do Brasileirão disputadas na sequência. Trata-se do melhor momento do clube desde agosto de 2025.

São Paulo venceu o Primavera no final de semana (Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press) <br>

Próximos jogos

O Tricolor volta a campo na quinta-feira, dia 11, às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio. Jogo vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No final de semana, enfrenta a Ponte Preta para definir seu futuro no Paulistão.

