Tite explica 'discussão' com filho em jogo do Cruzeiro

Durante a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 contra o América-MG no último domingo (8), uma cena chamou atenção no segundo tempo. Tite discutiu com seu filho e auxiliar, Matheus Bachi, no banco de reservas na segunda etapa.

O comandante celeste explicou na coletiva de imprensa depois do confronto que o debate aconteceu porque Matheus estava reclamando muito com o árbitro.

– Excessiva reclamação dele com a arbitragem. Não pode e eu não vou deixar. Deixa que eu falo com a arbitragem. Ela estava fora da área, não tinha como visualizar, eu falei para ele. No calor de não darem a falta, eu falei que era comigo e não era para ninguém reclamar – explicou Tite.

Mesmo com a vitória, o técnico Tite ressaltou que sabe que o resultado não encerra as cobranças que havia recebido recentemente. Entretanto, ele destacou que a continuidade é muito importante no futebol.

– Em relação à manutenção de técnicos. Isso é muito da convicção do trabalho, dia a dia, as pessoas que comandam. Toda minha trajetória foi assim, não vou falar da minha história, os problemas. O futebol tem disso. Uma coisa é certa, quando o trabalho tem continuidade, a possibilidade de sucesso é maior. Principalmente pelos atletas. O Cruzeiro fez a coisa certa na manutenção de seus atletas, mesmo com a oscilação. Isso acontece no início de temporada, apenas 31 dias. A parte física, técnica, mental. A pressão emburrece, a pressão alta, tomamos decisões erradas. Por isso a importância da lucidez no jogo de hoje – disse Tite.

Cruzeiro x América-MG

Depois de uma derrota dura para o Coritiba na última quinta-feira, o Cruzeiro voltou a vencer neste domingo (8), ao bater o América-MG por 2 a 0 no Mineirão (confira os melhores momentos abaixo). Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança do grupo C do Campeonato Mineiro e depende apenas de si para se classificar para a semifinal.

O Cabuloso chegou a 12 pontos e atualmente tem a melhor campanha do Estadual. Para garantir seu lugar na próxima fase, a equipe comandada por Tite precisa apenas de uma vitória contra a URT, mas pode passar até mesmo perdendo, caso o Coelho vença o North.

Cruzeiro x América-MG, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

