(Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Rafael Marson • Publicada em 30/03/2024 - 18:43 • São Paulo (SP)

Atletico-MG e Cruzeiro empataram por 2 a 2 no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. Bruno Fuchs e Hulk marcaram os gols do Galo na Arena MRV. Jemerson (contra) e Dinenno, nos acréscimos do segundo tempo, anotaram os gols da Raposa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O duelo decisivo pela taça do Campeonato Mineiro será no domingo (7), no Mineirão. Como teve a melhor campanha na fase de grupos, o Cruzeiro precisa de um empate com o Atlético-MG para ser campeão.

➡️ Com R$50 no Lance! Betting, você fatura R$255 se apostar no 1 a 1 entre Santos x Palmeiras

⚽COMO FOI A PARTIDA?

O Cruzeiro não se encontrou jogando com três zagueiros e cedeu espaços para o Atlético-MG dominar o primeiro tempo. O Galo soube aproveitar as chances e saiu na frente com Bruno Fuchs e Hulk.

Na etapa final, a Raposa foi mais incisiva no ataque e pressionou a saída de bola do Atlético-MG. Foi assim que o Cruzeiro conseguiu diminuir a desvantagem em gol contra bizarro de Jemerson. No final, Dinenno empatou a partida.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Atlético-MG será na quinta-feira (4), contra o Caracas, na Venezuela, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Mais tarde, às 21h, o Cruzeiro enfrenta a Universidad Católica (ECU), fora da casa, pela Copa Sul-Americana.

Hulk conversando com Arana durante o clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Veja tabela com datas e horários do Paulistão

✅ FICHA TÉCNICA

ATÉTICO-MG 2 X 2 CRUZEIRO

CAMPEONATO MINEIRO - IDA (FINAL)

Data e horário: sábado, 30 de março de 2024, às 16h30h (de Brasília);

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima;

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Magno Arantes Lira;

VAR: Emerson de Almeida Ferreira.

Gols: Gabriel Fuchs e Hulk / Jemerson (contra) e Dinenno