Reinier, ex-Flamengo, marca gol e livra Frosinone da derrota para o Genoa, pelo Campeonato Italiano

Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 16:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O brasileiro Reinier deixou a sua marca e teve participação fundamental no empate do Frosinone em 1 a 1 com o Genoa, neste sábado (30), fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. O meia-atacante acertou um bonito chute, de primeira, após cruzamento de Nadir Zortea para igualar o marcador, ainda no primeiro tempo. Os mandantes saíram na frente com o islandês Albert Guðmundsson cobrando pênalti.

Com o resultado, o Frosinone chegou aos 25 pontos e, na 18ª colocação, segue firme na luta para sair da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe recebe o Bologna, em duelo marcado para o dia 7 de abril, no Estádio Benito Stirpe.

- Saio de campo com um sentimento misto de felicidade por ter voltado a marcar, mas chateado porque acho que poderíamos ter saído com a vitória. Fizemos um bom jogo. De qualquer forma, esse ponto fora de casa é importante para gente. Temos mais oito 'decisões' pela frente e vamos trabalhar muito para conseguir manter o Frosinone na elite - afirmou o ex-jogador do Flamengo sobre a atuação e resultado.

Apesar da briga contra o rebaixamento na Serie A, Reinier tem se destacado individualmente com bons números pelo Frosinone. Até aqui, disputou 17 jogos, marcou três gols e deu duas assistências.

Emprestado pelo Real Madrid até o fim da temporada, Reinier começou a carreira no Flamengo, subindo para a equipe profissional em 2019 e já sendo campeão do Brasileiro e da Libertadores. Pelo Rubro-Negro, foram seis gols e duas assistências em 15 partidas.

