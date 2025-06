Kaio Jorge: “Saída de Dudu serviu de lição” para jogadores do Cruzeiro

O atacante Kaio Jorge destacou o relacionamento entre o técnico Leonardo Jardim e o dono da SAF, Pedro Lourenço, como um dos fatores do bom momento do Cruzeiro na temporada e apontou a saída do atacante Dudu como um exemplo desse entendimento entre os dois. Para o atacante, a rescisão de contrato do companheiro foi bem entendida pelo grupo celeste.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Em alguns momentos, o Dudu se mostrou um pouco insatisfeito com a diretoria, com o treinador, então eles acabaram resolvendo da forma que tinha que ser. E foi um exemplo também para o grupo, para fechar a boca e trabalhar – afirmou Kaio Jorge, em entrevista ao programa Bola da Vez, da “ESPN”, neste sábado (7).

- A gente está bem ciente do que é o Cruzeiro hoje, um clube organizado, com uma diretoria muito boa, que nos ajuda o tempo todo, que está sempre presente. Eles nos dão total confiança para desempenhar o melhor papel dentro do clube – complementou o atacante.

continua após a publicidade

Kaio Jorge também enalteceu o trabalho do técnico Leonardo Jardim:

- O Pedrinho confia muito no professor Jardim. O professor Jardim chegou e arrumou a casa, como vocês viram. É um treinador que dispensa comentários, uma passagem gigantesca pela Europa, ele super acolheu a gente. Jardim e a diretoria estão bem unidos e acredito que quem bater de frente com eles não vai se dar bem – comentou o atacante.

➡️Conheça mais dos adversários argentinos do Cruzeiro na Vitória Cup

Relembre a saída do atacante Dudu do Cruzeiro

A partir do jogo contra o São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão, em 13 de abril, Dudu perdeu a condição de titular da equipe, assim como Gabigol e William. Após a derrota para o Palestino, no Chile, pela Sul-Americana, em 24 de abril, Dudu deu entrevista afirmando que não entendia porque tinha perdido a vaga no time.

continua após a publicidade

Dudu rescindiu contrato com o Cruzeiro depois de se desentender com Leonardo Jardim (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Do Chile, a equipe do Cruzeiro seguiu direto para Uberlândia, onde venceria o Vasco por 1 a 0, mas Dudu foi cortado da delegação e voltou a Belo Horizonte. A partir daí, o atacante não jogou mais pelo Cruzeiro e, no início de maio, teve o contrato rescindido. Em seguida, Dudu foi contratado pelo Atlético-MG, e o time celeste emplacou uma sequência de 11 partidas sem derrota.