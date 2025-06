Cruzeiro: Kaio Jorge espera ser convocado por Carlo Ancelotti

Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com oito gols – um a menos que Arrascaeta, do Flamengo – o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, confessa que está na expectativa de ser convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico italiano Carlo Ancelotti. O jogador de 23 anos, que nunca defendeu a Seleção principal (apenas a Sub-15 e Sub-17), está numa das melhores fases da carreira.

- Hoje tem uma carência de centroavante na Seleção. Sempre estão fazendo um rodízio ali, com os que têm não estão conseguindo se firmar. Seleção é momento, é quem está bem, e acredito que eu possa ter uma chance mais para frente – afirmou Kaio Jorge em entrevista ao programa Bola da Vez, da "ESPN", exibido neste sábado (7).

Kaio Jorge até brincou que leva uma certa vantagem sobre alguns concorrentes por uma vaga na Seleção Brasileira:

- Bom que eu já falo italiano – brincou o atacante, que defendeu a Juventus e o Frosinone, da Itália, de 2021 a 2024, antes de ser contratado pelo Cruzeiro no meio da temporada passada.

Sob o comando do técnico Leonardo Jardim, no Cruzeiro, Kaio Jorge tem se destacado com boa colocação na área e oportunismo. Nas duas últimas partidas da Raposa pelo Brasileirão, o atacante marcou três vezes: um gol contra o Fortaleza (2 a 0), no Castelão, e os dois na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no Mineirão, domingo (1º).

Kaio Jorge marca o segundo gol do Cruzeiro contra o Palmeiras no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

- Os pensamentos que vêm na minha cabeça são de continuar trabalhando. Sei que, em algum momento, alguém vai olhar para mim. Mas eu preciso só continuar fazendo o que eu venho fazendo dentro de campo, atuando bem… Tenho certeza que, mais à frente, vai pintar uma chance para mim – afirmou, confiante o atacante do Cruzeiro.

Kaio Jorge volta a treinar com os companheiros de Cruzeiro nesta segunda-feira (9)

Os jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos nesta segunda-feira (9) na Toca da Raposa, depois da folga de domingo – nos últimos dias, Kaio Jorge fez um trabalho à parte na academia. O próximo jogo da equipe será quinta-feira (12), contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, às 19h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, haverá férias de duas semanas, já que a competição seja paralisada por causa do Mundial de Clubes da Fifa. O Cruzeiro é o vice-líder com 23 pontos, um atrás do Flamengo.