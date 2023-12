O Cruzeiro foi julgado nesta segunda-feira (4) pelo STJD por conta das brigas e invasões dos torcedores na Vila Capanema, em partida contra o Coritiba, pelo Brasileirão. A decisão da entidade confirmou a presença da torcida da Raposa no Mineirão para a última rodada do Campeonato contra o Palmeiras.

Inicialmente, após a confusão na partida contra o Coxa, o Cruzeiro teria que cumprir quatro jogos com portões fechados como punição determinada pelo prórprio STJD. Além disso, os clubes ainda foram multados. R$ 40 mil para o Coritiba e R$ 50 mil para o Cruzeiro.

Despacho do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva:

"Por todo o exposto, defiro, parcialmente, os pedidos liminares da Procuradoria, para determinar que os próximos jogos cujos mandos de campo sejam do Coritiba/SAF, bem como aqueles que sejam do Cruzeiro/SAF, válidos pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023, ocorram com os portões fechados (artigo 175, §2º do CBJD c/c artigo 79 do RGC), suspendendo, outrossim, o direito de ambas as agremiações de adquirirem para suas respectivas torcidas, carga de ingressos de visitante, até o julgamento da futura denúncia a ser protocolada pela Procuradoria por uma das comissões disciplinares do STJD.

Dessa forma, em uma cognição sumária, deixo de interditar o estádio Durival Britto e Silva, mas, caso uma vistoria ou fatos novos demonstrem a incapacidade da citada praça desportiva em receber jogos, volto a analisar a possibilidade de sua interdição.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento das torcidas organizadas do Coritiba SAF “IMPÉRIO ALVIVERDE e MANCHA ALVIVERDE”, e “MÁFIA AZUL” e “PAVILHÃO INDEPENDENTE”, ambas do Cruzeiro SAF, indefiro a pretensão, diante do seu total descabimento e incompetência da justiça desportiva.

A uma porque torcedores e torcidas organizadas não constam do rol taxativo do artigo 1º, §1º do CBJD, não sendo, portanto, jurisdicionados deste Tribunal.

A duas, porque a competência para providências desta natureza é do Ministério Público, sendo, ainda, notório que o órgão não está olvidando de seu dever, pois conforme informações divulgadas na imprensa nacional[2] o parquet dos estados do Paraná e Minas Gerais estão estudando providências cabíveis dentro da competência do Poder Judiciário."

Torcedores de Coritiba e Cruzeiro invadiram o gramado e começam a brigar. pic.twitter.com/qr1BwifIte — ⚽ (@DoentesPFutebol) November 11, 2023

Porém, o clube mineiro fez um pedido de reconsideração da decisão. Um novo julgamento foi realizado nesta segunda-feira. Durante o processo, o Cruzeiro teve torcida na partida contra o Athletico-PR.

- Conforme a solicitação de reconsideração feita pelo Cruzeiro na semana passada, o STJD autorizou a presença de torcida na última rodada da competição nesta quarta-feira - divulgou o clube.