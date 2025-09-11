menu hamburguer
Torcedores enlouquecem com gol de Kaio Jorge: ‘Demolidor’

Atacante marcou contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil

Kaio Jorge comemora seu gol no jogo do Cruzeiro contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil
imagem camera Kaio Jorge jogador do Cruzeiro comemora seu gol durante partida contra o Atletico-MG no estadio Mineirao pelo campeonato Copa Do Brasil 2025. Foto: Gilson Lobo/AGIF
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
20:12
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro abriu o placar contra o Atlético-MG, nesta quinta-feira (11), no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Kaio Jorge foi o responsável por balançar as redes no início do primeiro tempo, e assim, colocar o time celeste mais perto da semifinal do torneio nacional.

O cronômetro marcava 5 minutos, quando a equipe do técnico Leonardo Jardim teve uma falta na ponta direita do campo. O lateral William foi o responsável pela cobrança e achou o zagueiro Fabrício Bruno na área atleticana com um cruzamento preciso. O camisa 15 cabeceou em direção ao gol e Kaio Jorge apenas completou a jogada.

O gol do atacante levou os torcedores do Cruzeiro à loucura e colocou a vantagem celeste em três gols de diferença no confronto eliminatória contra o rival. Nas redes sociais, fãs do jogador expressaram toda a euforia com o lance e resaltaram a atual temporada brilhante do atleta. Veja abaixo:

