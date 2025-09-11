Torcedores enlouquecem com gol de Kaio Jorge: ‘Demolidor’
Atacante marcou contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil
O Cruzeiro abriu o placar contra o Atlético-MG, nesta quinta-feira (11), no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Kaio Jorge foi o responsável por balançar as redes no início do primeiro tempo, e assim, colocar o time celeste mais perto da semifinal do torneio nacional.
O cronômetro marcava 5 minutos, quando a equipe do técnico Leonardo Jardim teve uma falta na ponta direita do campo. O lateral William foi o responsável pela cobrança e achou o zagueiro Fabrício Bruno na área atleticana com um cruzamento preciso. O camisa 15 cabeceou em direção ao gol e Kaio Jorge apenas completou a jogada.
O gol do atacante levou os torcedores do Cruzeiro à loucura e colocou a vantagem celeste em três gols de diferença no confronto eliminatória contra o rival. Nas redes sociais, fãs do jogador expressaram toda a euforia com o lance e resaltaram a atual temporada brilhante do atleta. Veja abaixo:
