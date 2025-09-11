menu hamburguer
Atitude de Lyanco em Cruzeiro x Atlético-MG enlouquece torcedores: ‘Desequilibrado’

Cabuloso vai confirmando a classificação para as semifinais

imagem cameraLyanco em ação contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
20:51
Atualizado há 1 minutos
Com dois gols do atacante Kaio Jorge, o Cruzeiro aumentou a vantagem contra o Atlético-MG e vai garantindo a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. No entanto, como de costume nos clássicos mineiros, o primeiro tempo da partida foi marcado por muita disputa entre os rivais.

Com muita disputa e rivalidade em campo, os rivais mineiros disputam uma classificação na competição nacional. Aos 20 minutos, o zagueiro Lyanco chutou uma bola, que já estava fora de jogo, na direção da torcida do Cruzeiro. O lance não agradou aos jogadores do Cabuloso, que foram cobrar o adversário.

Nas redes sociais, os torcedores detonaram a atitude do zagueiro. Para os internautas, a ação de Lyanco representa uma necessidade de ‘aparecer’ para sua torcida. Confira abaixo.

Com quatro gols de vantagem sobre seu maior rival, o Cruzeiro vai eliminando o Atlético-MG e garantindo a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Se confirmada a vaga, a equipe mineira encara o Corinthians.

Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

