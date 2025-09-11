Atitude de Lyanco em Cruzeiro x Atlético-MG enlouquece torcedores: ‘Desequilibrado’

Com dois gols do atacante Kaio Jorge, o Cruzeiro aumentou a vantagem contra o Atlético-MG e vai garantindo a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. No entanto, como de costume nos clássicos mineiros, o primeiro tempo da partida foi marcado por muita disputa entre os rivais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com muita disputa e rivalidade em campo, os rivais mineiros disputam uma classificação na competição nacional. Aos 20 minutos, o zagueiro Lyanco chutou uma bola, que já estava fora de jogo, na direção da torcida do Cruzeiro. O lance não agradou aos jogadores do Cabuloso, que foram cobrar o adversário.

Nas redes sociais, os torcedores detonaram a atitude do zagueiro. Para os internautas, a ação de Lyanco representa uma necessidade de ‘aparecer’ para sua torcida. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Com quatro gols de vantagem sobre seu maior rival, o Cruzeiro vai eliminando o Atlético-MG e garantindo a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Se confirmada a vaga, a equipe mineira encara o Corinthians.