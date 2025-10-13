Gómez ainda deve ser baixa no Palmeiras contra o Bragantino; veja situação de outros convocados

Mais uma Data Fifa se aproxima do fim, mas o Palmeiras ainda pode seguir com prejuízo por conta dela. Isso porque o zagueiro e capitão de Abel Ferreira, Gustavo Gómez, ainda deve perder mais uma partida pelo time paulista, que recebe o RB Bragantino na quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Bruno Fuchs responde sobre duelo do Palmeiras contra o Flamengo: ‘Não é o mais decisivo’

O Palmeiras tem cinco convocados por suas seleções, mas a logística do paraguaio é a que mais preocupa. O quinteto formado por Gómez (Paraguai), Flaco López (Argentina), Aníbal Moreno (Argentina), Facundo Torres (Uruguai) e Emiliano Martínez (Uruguai) foi desfalque na goleada sobre o Juventude, por 4 a 1, no sábado (11), mas o calendário de amistosos ainda deve prolongar a dor de cabeça da comissão técnica alviverde.

O camisa 15 do Palmeiras está em Seul, na Coreia do Sul, para enfrentar o país local em amistoso na terça-feira (14), às 8h (de Brasília). Ainda que retorne ao Brasil após a partida, os voos comerciais são longos e duram pelo menos um dia completo. Portanto, mesmo fazendo o trajeto mais rápido, o paraguaio chegaria à concentração "em cima da hora", além de, é claro, precisar passar por avaliação para saber o quanto o desgaste físico será crucial.

continua após a publicidade

A tendência é que Gómez fique fora deste duelo e Bruno Fuchs siga com a vaga entre os titulares, assim como foi na partida do final de semana. O jogador, aliás, fez uma partida segura e foi peça importante no esquema tático de Abel Ferreira.

➡️ Bruno Rodrigues: gol após dois anos, beijo nos joelhos e comemoração emocionante com elenco

Situação de outros convocados

O atacante Flaco López e o volante Aníbal Moreno estão nos Estados Unidos. Lá, a Argentina vai encarar Porto Rico na terça-feira (14), às 21h (de Brasília), e não devem encontrar dificuldades para retornar ao Brasil, já que um voo demora cerca de 10h, além de a probabilidade de terem pouca minutagem em campo é grande, o que facilitaria a evitar grandes desgastes.

continua após a publicidade

Por fim, a dupla uruguaia. O atacante Facundo Torres e o volante Emiliano Martínez encaram o Uzbequistão, na Malásia, nesta segunda-feira (13), às 9h45 (de Brasília). Em razão da distância, os voos são longos na mesma proporção que os de Gómez, mas com o benefício de jogarem um dia antes que o paraguaio. De qualquer forma, todos os atletas passarão por avalição do departamento médico do Palmeiras para saberem da possibilidade de atuação.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras