menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Veja o desempenho dos convocados do São Paulo na Data Fifa

Tricolor teve três jogadores convocados

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 13/10/2025
05:45
(Foto: Rich Storry via AFP)
imagem camera(Foto: Rich Storry via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo teve três atletas convocados para a Data Fifa de outubro: Ferraresi (Venezuela), Bobadilla (Paraguai) e Tapia (Chile). A equipe só volta aos gramados na quinta-feira (16), mas pode aproveitar os desempenhos de seus jogadores convocados.

continua após a publicidade

Tapia foi titular na vitória da seleção chilena por 2 a 1 sobre o Peru. O atacante teve boa atuação, jogou os 90 minutos e ainda deu uma assistência na partida. A equipe não disputará mais amistosos, e o jogador deve retornar ao São Paulo nesta segunda-feira (13).

Ferraresi também encerrou sua participação na Data Fifa. O jogador atuou nos 90 minutos na derrota da Venezuela por 2 a 1 para a Argentina nesta sexta-feira (10). Sua seleção não terá mais compromissos e o zagueiro se reapresentará ao São Paulo também nesta segunda-feira (13).

continua após a publicidade

Bobadilla também foi titular no empate por 2 a 2 entre o Paraguai e o Japão, em Suita, no país asiático. O volante atuou na partida toda e foi responsável por uma assistência no confronto. A equipe ainda enfrenta a Coréia do Sul, na terça-feira (14).

Gonzalo Tapia São Paulo
Tapia deu uma assistência na vitória do Chile sobre o Peru (Foto: Reprodução/Instagram/gonzalotapia)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Próximo jogo do São Paulo

A equipe de Crespo volta aos gramados somente na quinta-feira (16), contra o Grêmio, às 19h (de Brasília), no MorumBis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor ocupa a oitava colocação na tabela de classificação.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias