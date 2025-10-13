Veja o desempenho dos convocados do São Paulo na Data Fifa
Tricolor teve três jogadores convocados
O São Paulo teve três atletas convocados para a Data Fifa de outubro: Ferraresi (Venezuela), Bobadilla (Paraguai) e Tapia (Chile). A equipe só volta aos gramados na quinta-feira (16), mas pode aproveitar os desempenhos de seus jogadores convocados.
Futebol Feminino
Futebol Feminino
Após amistoso com o Chile, Tapia deve se reapresentar nesta segunda-feira ao São Paulo
São Paulo
Tapia foi titular na vitória da seleção chilena por 2 a 1 sobre o Peru. O atacante teve boa atuação, jogou os 90 minutos e ainda deu uma assistência na partida. A equipe não disputará mais amistosos, e o jogador deve retornar ao São Paulo nesta segunda-feira (13).
Ferraresi também encerrou sua participação na Data Fifa. O jogador atuou nos 90 minutos na derrota da Venezuela por 2 a 1 para a Argentina nesta sexta-feira (10). Sua seleção não terá mais compromissos e o zagueiro se reapresentará ao São Paulo também nesta segunda-feira (13).
Bobadilla também foi titular no empate por 2 a 2 entre o Paraguai e o Japão, em Suita, no país asiático. O volante atuou na partida toda e foi responsável por uma assistência no confronto. A equipe ainda enfrenta a Coréia do Sul, na terça-feira (14).
Próximo jogo do São Paulo
A equipe de Crespo volta aos gramados somente na quinta-feira (16), contra o Grêmio, às 19h (de Brasília), no MorumBis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor ocupa a oitava colocação na tabela de classificação.
