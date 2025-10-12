Vitor Hugo vive momento artilheiro no Atlético-MG

O zagueiro do Atlético-MG, Vitor Hugo, vive uma grande fase na temporada com a camisa alvinegra. O jogador que antes era segunda opção com Cuca, virou titular absoluto e figura crucial da zaga de Sampaoli.

Desde a chegada do técnico argentino, Vitor Hugo foi titular em oito de nove jogos e marcou três gols, sendo fundamental para a conquista de resultados importantes. Após a vitória contra o Sport na última quarta-feira (8), o jogador falou sobre o bom momento e a fase artilheira que vêm vivendo.

“O momento que eu estou vivendo é muito feliz. Estou muito feliz de poder estar aqui, de poder estar jogando. Estou tentando aproveitar ao máximo as oportunidades que o professor está me dando. Ele tem conversado muito comigo, o pessoal da comissão. Estou tentando entender as ordens dele e executar tudo o que ele pede dentro de campo”

"Estou podendo ajudado lá na frente também, mas principalmente atrás, eu como zagueiro tenho que me esforçar atrás, o gol é bônus. Estou sendo muito feliz, deus está me abençoando com o gols e espero que continue nessa fase. Que eu continue ajudando tanto na frente, quanto na defesa"

Vitor Hugo comemora Gol no Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O zagueiro também comentou sobre ter recebido o terceiro cartão amarelo e ficar fora do clássico contra o Cruzeiro. Partida da próxima quarta-feira (15) ás 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

"Faz parte. Eles tinham me pedido para evitar o combate, mas na jogada podendo sair contra-ataque, provavelmente uma chance muito clara de gol para eles, eu preferi matar. É uma pena estar fora depois de uma sequência boa que eu venho fazendo de jogos, e a confiança vinha aumentando, ficar fora é chato.

Temporada de Vitor Hugo no Atlético

Vitor Hugo chegou Atlético em março de 2025, vindo do Bahia por empréstimo. Desde sua chegada disputou 21 partidas com a camisa do Galo e marcou três gols. Com ele em campo o time venceu nove vezes, empatou sete e perdeu cinco.