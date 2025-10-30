menu hamburguer
Criciúma faz alteração no escudo para 2026; compare atual e novo

Tigre apresentou atualização ao Conselho Deliberativo

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 30/10/2025
07:00
Criciúma briga pelo acesso na Série B (Foto: Celso da Luz / Criciúma)
imagem cameraCriciúma briga pelo acesso na Série B (Foto: Celso da Luz / Criciúma)
  Matéria
  • Mais Notícias

O Criciúma apresentou nesta semana o novo escudo oficial, que será utilizado a partir de 2026. O modelo foi revelado ao Conselho Deliberativo, em reunião realizada na terça-feira (28).

De acordo com o clube, a atualização do símbolo tem como objetivo dar mais evidência ao nome 'Criciúma'. Além disso, o marketing carvoeiro espera facilitar a aplicação do escudo em diferentes materiais.

A principal mudança está na suavização das linhas, ainda preservando a identidade histórica, mas com a ideia de modernizar a aparência.

- Esse projeto de rebranding faz pequenos ajustes para que a marca performe melhor diante das novas tecnologias têxteis e digitais. O desenho resgata as proporções da marca original dos anos 80. O resultado permite padronizar melhor as aplicações e reduzir as variações. A mudança faz parte do processo de modernização do clube e prepara o Criciúma para o futuro - declarou o diretor de marketing, Fernando Maragno.

escudo novo modernização Criciúma
Atual e novo: Criciúma traz leve modernização no escudo a partir de 2026. Foto: Divulgação/Criciúma

Veja a apresentação do novo escudo do Criciúma

"Um novo tempo, a mesma essência. 🔥🐯

Com orgulho, apresentamos nossa nova identidade. Uma atualização que valoriza o nome Criciúma, moderniza o design e mantém viva a essência que nos acompanha há gerações. ⚫️⭐️

Uma reestilização pensada para novas conquistas, que resgata sutilmente a proporcionalidade do escudo original dos anos 80 quando o Tigre ganhou sua forma mais icônica.

Mais contemporânea, mais limpa, mas ainda assim, inconfundivelmente Criciúma".

Criciúma na Série B

O Criciúma vem de derrota por 2 a 1 para o Goiás, no Heriberto Hülse, saiu do G-4 e caiu para a sexta colocação da Série B, com 54 pontos. A distância para o time goiano, quarto colocado, é de um ponto.

A quatro jogos do fim, o Tigre volta a campo contra a Ferroviária-SP na sexta-feira (31), às 21h35 (de Brasília), pela 35ª rodada.

  Matéria
