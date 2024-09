Memphis Depay faz exames no tornozelo esquerdo após lance no jogo entre Corinthians e Atlético-GO

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 12:03 • São Paulo (SP)

O atacante Memphis Depay foi levado a uma clínica em São Paulo, no domingo (22), para fazer exames no seu tornozelo esquerdo. O atleta sofreu uma entrada durante a partida contra o Atlético-GO, sua partida de estreia pelo Corinthians, no sábado (21). A informação foi divulgada pelo site Meu Timão e confirmada pelo Lance!.

Segundo a assessoria do clube, o exame foi feito por precaução e nada grave foi constatado. Memphis treinará normalmente nesta segunda-feira (23).

O lance aconteceu perto dos 30 minutos do segundo tempo, quando Memphis se posicionava para finalizar dentro da área do Atlético e recebeu uma pancada de Gonzalo Freitas. O atacante chegou demonstrar que estava sentindo dores, colocando as mãos sobre a região. Poucos minutos depois ele sofreu outro choque no mesmo tornozelo.

O holandês chegou ao Brasil no dia 11 de setembro, fez avaliação médica e treinou por nove dias antes de sua estreia neste sábado (21). Vale lembrar que, antes de chegar ao Alvinegro, Depay tinha feito sua última partida na Eurocopa, na semifinal disputada entre Holanda e Inglaterra no dia 10 de julho.

Apesar do susto, o atacante deve estar à disposição do técnico Ramón Díaz para a partida contra o Fortaleza pela Sul-Americana na terça-feira (24).