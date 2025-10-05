Crespo x Abel Ferreira: quem leva vantagem no número de vitórias?

O clássico entre São Paulo e Palmeiras, neste domingo (5), às 16h (horário de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente os técnicos Abel Ferreira e Hernán Crespo mais uma vez.

O confronto entre Abel e Hernán como treinadores favorece ao argentino. Ao longo de seis jogos, o técnico do São Paulo saiu vitorioso em duas ocasiões, enquanto o do Palmeiras venceu apenas uma vez, com três partidas terminando empatadas. O aproveitamento reflete essa diferença: 50% para Crespo contra 33% para o técnico palmeirense.

No aspecto ofensivo, as equipes têm desempenho semelhante, com quatro gols marcados cada, mostrando que os duelos não são definidos apenas por força de ataque, mas por estratégias e ajustes táticos durante as partidas.

Em partidas de classificação e valendo títulos, a equipe de Abel Ferreira foi superada pelo rival na final do Campeonato Paulista de 2021, mas, no mesmo ano, eliminou a equipe de Crespo na Libertadores.

Abel Ferreira vs Hernán Crespo como treinadores

6 jogos 1 vitória de Abel Ferreira 3 empates 2 vitórias de Hernán Crespo 4 gols marcados pelas equipes de Abel Ferreira 4 gols marcados pelas equipes de Crespo 33% de aproveitamento para Abel Ferreira 50% de aproveitamento para Hernán Crespo

Jogo será realizado no Morumbis (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Histórico do confronto entre São Paulo x Palmeiras no Morumbis

O histórico do clássico entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi mostra a vantagem histórica do time da casa. Em 132 confrontos, o São Paulo venceu 53 partidas, enquanto o Palmeiras saiu vitorioso em 29, com 49 jogos terminando empatados. Os números refletem a dificuldade do Verdão em conquistar resultados consistentes fora de casa diante do rival.

No quesito ofensivo, o São Paulo também leva vantagem, com 179 gols marcados contra 131 do Palmeiras. A média de gols mostra que, além de vencer mais vezes, o time tricolor consegue impor um ritmo ofensivo superior em seus domínios, tornando o Morumbi um palco tradicionalmente favorável para os donos da casa.

São Paulo x Palmeiras no Morumbis: