Futebol Nacional

MELHORES MOMENTOS: Coritiba sai na frente, mas Fluminense busca empate fora de casa

Time carioca poupa alguns jogadores de olho na Libertadores

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/04/2026
22:28
Atualizado há 2 minutos
Em um jogo franco no segundo tempo, Coritiba e Fluminense ficaram no empate por 1 a 1 na noite deste sábado (4), em Curitiba. Tiago Cóser marcou para os donos da casa, enquanto John Kennedy empatou para os visitantes, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

Como foi Coritiba x Fluminense

Mesmo poupando alguns jogadores de olho na estreia na Libertadores, o Fluminense começou melhor que o Coritiba. O time do técnico Luis Zubeldía passou os primeiros 15 minutos no campo de ataque, e chegou a abrir o marcador com Serna, aos 19, após cobrança de escanteio. O árbitro Rafael Klein, porém, anulou após consultar o VAR — houve empurrão de Castillo em Sebastián Gómez.

Foi justamente a partir desse lance que o Coritiba conseguiu emparelhar as ações de jogo. Explorando principalmente as alas, o time começou a chegar ao gol de Fábio. A melhor chance aconteceu aos 26, quando Ronier invadiu a área a dribles, mas chutou fraco.

O jogo voltou mais equilibrado no segundo tempo, e os treinadores promoveram uma série de mudanças. O jogo ficou mais franco, e as chances de gol começaram a aparecer. Aos 28, Ronier avançou pela esquerda e cruzou no segundo pau, onde Tiago Cóser apareceu para fazer 1 a 0.

Com o gol sofrido, Zubeldia decidiu mudar o ataque. Cano e John Kennedy entraram, e Kennedy precisou de apenas dois minutos em campo para empatar, marcando de cabeça após saída errada do goleiro Pedro Rangel.

O que vem pela frente

Com o resultado, o Fluminense caiu uma posição, e com 20 pontos ocupa a terceira colocação na tabela. O Coritiba, por sua vez, ocupa provisoriamente a sexta colocação, com 15. O tricolor carioca volta a campo na terça-feira (7), a partir das 19h (de Brasília), quando encara o Deportivo La Guaira, em Caracas, pela primeira rodada da Libertadores. Os paranaenses, por sua vez, terão a semana livre.

Coritiba e Fluminense se enfrentaram no Couto Pereira pelo Brasileirão
Jacy disputa com Ganso; Coritiba e Fluminense fizeram disputado no Couto Pereira (Foto: Robson Mafra/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 1 FLUMINENSE
Campeonato Brasileiro - 10ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
🥅 Gols: Tiago Cóser (28'/2ºT) e John Kennedy (35'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Sebástian Gomez (COR)

ESCALAÇÕES
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Jacy (Tiago Cóser), Maicon e Bruno Melo; JP Chermont (Tinga), Sebastián Gómez (Fabinho), Vini Paulista, Josué e Felipe Jonatan (Breno Lopes); Lucas Ronier (Wallisson) e Pedro Rocha.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Ignacio, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli (Otávio), Hércules (Alisson) e PH Ganso (Savarino); Soteldo, Serna (Cano) e Castillo (John Kennedy).

🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Maira Mastella Moreira (RS)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

  • Matéria
  • Mais Notícias