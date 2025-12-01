Jornal espanhol exalta Danilo, do Flamengo: 'Caso único'

O tetracampeonato rubro-negro, marco-histórico no Brasil, tem sido repercutido para além dos mares. Na Espanha, é Danilo que se tornou personagem nas manchetes. O "Marca" produziu uma matéria e afirmou que o defensor vive um momento inédito no futebol mundial, classificando-o como "um caso único" ao reunir títulos e feitos que poucos jogadores conseguiram, como somar duas Libertadores, duas Champions League e dois gols na final.

O veículo espanhol ressaltou que Danilo construiu um currículo incomum para atletas de sua posição. O Marca lembrou que sua primeira Libertadores veio ainda em 2011, com o Santos, quando marcou um dos gols da decisão contra o Peñarol. Mais de uma década depois, voltou a decidir – agora com a camisa do Flamengo, finalizando de cabeça para vencer o Palmeiras em Lima.

O jornal também recuperou sua passagem pelo Real Madrid, clube pelo qual venceu duas Champions League, em 2016 e 2017. Para a publicação, somar conquistas de peso em dois continentes e ainda marcar em finais de competições diferentes é algo "sem precedentes no futebol", o tornando um caso único no esporte. Para além disso, se soma o fato de Danilo ser o primeiro jogador na história a conquistar o "duplo-duplo" futebolístico, conquistando duas Champions League e duas Libertadores.

Danilo foi o herói do Flamengo na final da Libertadores (Foto: Luis Acosta/AFP)

Danilo na história do Flamengo

De Bicas, em Minas Gerais, Danilo fez grande parte da sua carreira na Europa. Mas, após um longo tempo longe de casa, optou retornar ao Brasil e vestir as cores do Flamengo. Neste sábado (29), em Lima, ele eterniza seu nome na história do Rubro-Negro: autor do gol do título do tetracampeonato da Libertadores.

A análise do Marca repercute diretamente no que foi visto em Lima. Danilo assumiu a vaga de Léo Ortiz e se tornou herói rubro-negro ao marcar de cabeça, aos 22 minutos do segundo tempo, no mesmo gol em que Gabigol balançou a rede duas vezes na final de 2019.

